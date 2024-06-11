Сегодня 11 июня: какой праздник и день в истории

11 июня 1509 года английский король Генрих VIII женился на первой из своих будущих шести жен. В 1742-м «лицо 100-долларовой купюры» Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту. В 1955-м произошла самая большая автокатастрофа на автогонках всех времен. В 1910-м родился Жак-Ив Кусто. В 1955-м произошла самая масштабная и трагическая автокатастрофа за все время автогонок. В 1990-м Верховная Рада ввела новое исчисление времени в Украине, оторвав его от «московского».

Праздники и памятные даты 11 июня

11 июня в мире – Всемирный день памяти домашних животных (второй вторник июня), Всемирный день борьбы с раком предстательной железы

Также отмечают: День Жака-Ива Кусто.

11 июня в истории

11 июня 1509 года английский король Генрих VIII женился на первой из своих будущих шести жен – испанской инфанте Екатерине Арагонской. Подробнее.

11 июня 1742 года Бенджамин Франклин, которого знает каждый, кто хоть раз видел купюру в 100 долларов, изобрел кухонную плиту. Подробнее.

11 июня 1910 года родился знаменитый французский исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто. Это он (совместно с коллегой) разработал и испытал современный акваланг. Он снял популярные и в том числе оскароносные фильмы о водном мире, написал книги о нем и популяризировал экологическое движение в годы, когда это еще не было мейнстримом.

Кусто прошел непростой путь к своим подводным приключениям, пережив две мировые войны. Он происходил из семьи французского адвоката Даниэля Кусто. Вместе с родителями после Первой мировой несколько лет прожил в США, где и научился плавать, хорошо разговаривать по-английски и совершил свои первые погружения. В то время он не использовал никаких устройств для погружения, а занимался фридайвингом в озере в штате Вермонт. По возвращении во Францию ​​не отказался от этого хобби и нырял вблизи Марселя. В 1930-е Кусто увлекся деятельностью популярного в то время французского морского и полярного исследователя Жана-Батиста Шарко. Тот плавал на корабле «Пуркуа Па?» и открывал для земляков неизвестные или труднодоступные воды и земли. Во многом свой дальнейший стиль жизни и деятельности Кусто скопировал у Шарко. Однако до «подводной Одиссеи команды Кусто» было еще очень далеко.

Будущий океанограф поступил в военно-морское училище, став морским офицером-наводчиком. К тому времени он мечтал стать пилотом морской авиации, но не смог этого достичь из-за проблем со здоровьем, возникших после автомобильной аварии. Кусто остался в море и уже в 1936 году на борту линкора «Кондорсе» познакомился с первым из будущих членов «команды Кусто» — Филиппом Тайле.

Именно он подарил будущему подводнику его первые подводные очки. Первое погружение в них «ко дну морскому» так поразило Кусто, что он твердо решил посвятить жизнь подводным океанографическим исследованиям. В 1938-м Тайле познакомился с Фредериком Дюма и познакомил их с Кусто. Это трио в дальнейшем стало неизменным «ядром» команды, называя себя «Musquemers» (соединение французских слов «мушкетеры» и «море»). Кусто как военный моряк участвовал в боях начала Второй мировой войны в составе французской армии, однако не оказался в той части войска, которая вырвалась из-под немецкой оккупации и от режима Виши в Великобританию. Будущий океанограф остался во Франции, которой руководил коллаборационистский режим, и получил так называемый «отпуск по перемирию». Пока другие воевали, Кусто и его команда в 1942-м сняли первый французский подводный фильм – короткометражку «18 метров под водой».

В главной роли снялся Дюма, Кусто стал режиссером, Тайле – сценаристом. К ним присоединился четвертый «мушкетер» – Леон Веше, разработавший первую французскую подводную камеру. Уже в следующем году эта группа авторов сняла второй фильм – «Épaves» («Обломки»). В нем впервые использовали акваланг.

После завершения Второй мировой команда Кусто активно присоединилась к подводному разминированию, а параллельно проводила исследования океана и снимала фильмы. В 1950-м Кусто взял в аренду корабль «Калипсо», который до этого был минным тральщиком ВМС Великобритании, а впоследствии использовался в качестве парома. Этот корабль переоснастили, установив оборудование для погружений и обустроив вертолетную площадку на палубе. Окончательный состав команды вместе с моряками и исследователями составил 12 человек. Во времена «Одиссеи Кусто» «Калипсо» стал такой же легендой как его капитан. Этот корабль побывал во всех морях мира и проплыл по Амазонке. Во время первых путешествий на «Калипсо» Кусто и Дюма написали свою книгу «В мире безмолвия», изданную в 1953 году. А через три года после Кусто вместе с режиссером Луи Малем снял одноименный фильм. В 1956-м он получил Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, а в следующем году – «Оскар». И это был не единственный «Оскар» Кусто. Второй он получил в 1960-м уже не за документальный, а за лучший игровой короткометражный фильм – «История золотой рыбки». В 1965-м Кусто вручили награду американской киноакадемии в третий раз – снова за документалку «Мир без солнца».

За свою жизнь Кусто поработал директором Океанографического музея в Монако, нашел под водой обломки «Британика», снял десятки фильмов, которые сделали подводный мир действительно популярным у зрителей и дали вдохновение многим последователям. В 1990-х исследователь стал постоянным советником ООН. Он умер в возрасте 87 лет – в 1997 году.

11 июня 1955 года произошла самая масштабная и трагическая автокатастрофа за все время автогонок. Она случилась на гонках недалеко от города Ле-Ман во Франции. Подробнее.

11 июня 1990 года Верховная Рада Украины ввела новый порядок исчисления времени, присоединив Украину к восточноевропейской временной зоне. Изменения вступили в силу 1 июля. С тех пор в Украине время отличается от московского в час. Подробнее.

Церковный праздник 11 июня

11 июня чтят память апостолов Варфоломея и Варнавы. Варфоломей был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. Это о нем Христос говорил: «Истинный израильтянин, в котором нет лукавства». После вознесения Христа Варфоломей проповедовал на Востоке – в Индии и Армении. В Альване (ныне столица Азербайджана Баку) языческие жрецы распяли Варфоломея. Однако он продолжал проповедовать и с креста. Тогда с апостола сняли кожу, а затем отрезали голову. Варнава – апостол от 70-ти. Вместе со святым Павлом он проповедовал Евангелие в Малой Азии, а затем на Кипре. Он первым из апостолов отправился для проповеди в Италию, бывал в Риме и основал епископский престол в Милане. После возвращения на Кипр местные иудеи избили апостола камнями, а затем бросили тело в костер. Но тело не сгорело, мощи христиане тайно похоронили в пещере.

Народные приметы 11 июня

Если солнце 11 июня яркое, то будет теплый сентябрь.

Если много пауков – к хорошей погоде.

Если день жаркий и тихий – будет гроза или град;

Что нельзя делать 11 июня

Нельзя начинать новые дела.

Нельзя ссориться.

Не следует отправляться в путь.