Сьогодні 11 червня: яке свято та день в історії

11 червня 1509 року англійський король Генріх VIII одружився з першою зі своїх майбутніх шести дружин. У 1742-му “обличчя 100-доларової купюри” Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту. У 1955-му сталася найбільша автокатастрофа на автоперегонах усіх часів. У 1910-му народився Жак-Ів Кусто. У 1955-му сталася наймасштабніша і найтрагічніша автокатастрофа за весь час автоперегонів. У 1990-му Верховна Рада запровадила нове літочислення часу в Україні, відірвавши його від “московського”.

Свята та пам’ятні дати 11 червня

11 червня у світі – Всесвітній день пам’яті свійських тварин (другий вівторок червня), Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози

Також відзначають: День Жака-Іва Кусто.

11 червня в історії

11 червня 1509 року англійський король Генріх VIII одружився з першою зі своїх майбутніх шести дружин – іспанською інфантою Катериною Арагонською. Детальніше.

11 червня 1742 Бенджамін Франклін, якого знає кожен, хто хоч раз бачив купюру в 100 доларів, винайшов кухонну плиту. Детальніше.

11 червня 1910 року народився знаменитий французький дослідник Світового океану Жак-Ів Кусто. Це він (разом із колегою) розробив і випробував сучасний акваланг. Він зняв популярні й у тому числі оскароносні фільми про водний світ, написав книги про нього та популяризував екологічний рух у роки, коли це ще не було мейнстримом.

Кусто пройшов непростий шлях до своїх підводних пригод, переживши дві світові війни. Він походив із сім’ї французького адвоката Даніеля Кусто. Разом із батьками після Першої світової кілька років прожив у США, де й навчився плавати, добре розмовляти англійською та здійснив свої перші занурення. Тоді він не використовував жодних пристроїв для занурення, а займався фрідайвінгом в озері в штаті Вермонт. Після повернення до Франції не відмовився від цього хобі та пірнав поблизу Марселя. У 1930-ті Кусто захопився діяльністю популярного на той час французького морського та полярного дослідника Жана-Батиста Шарко. Той плавав на кораблі “Пуркуа Па?” і відкривав для земляків невідомі чи важкодоступні води й землі. Багато в чому свій подальший стиль життя та діяльності Кусто скопіював у Шарко. Однак до “Підводної Одіссеї команди Кусто” було ще дуже далеко.

Майбутній океанограф вступив до військово-морського училища, ставши морським офіцером-навідником. На той час він мріяв стати пілотом морської авіації, але не зміг цього досягти через проблеми зі здоров’ям, що виникли після автомобільної аварії. Кусто залишився в морі та вже в 1936-му на борту лінкора “Кондорсе” познайомився з першим зі майбутніх членів “команди Кусто” – Філіппом Тайле.

Саме він подарував майбутньому підводнику його перші підводні очки. Перше занурення в них “до дна морського” так вразило Кусто, що він твердо вирішив присвятити життя підводним океанографічним дослідженням. У 1938-му Тайле познайомився з Фредеріком Дюма і познайомив їх із Кусто. Це тріо надалі стало незмінним “ядром” команди, називаючи себе “Musquemers” (з’єднання французьких слів “мушкетери” та “море”). Кусто як військовий моряк брав участь у боях початку Другої світової війни у ​​складі французької армії, проте не опинився у тій частині війська, яка вирвалася з-під німецької окупації та від режиму Віші до Великої Британії. Майбутній океанограф залишився у Франції, якою керував колабораціоністський режим, і отримав так звану “відпустку з перемир’я”. Поки інші воювали, Кусто та його команда у 1942-му зняли перший французький підводний фільм – короткометражку “18 метрів під водою”.

У головній ролі знявся Дюма, Кусто став режисером, Тайле – сценаристом. До них приєднався четвертий “мушкетер” Леон Веше, який розробив першу французьку підводну камеру. Уже наступного року ця група авторів зняла другий фільм – “Épaves” (“Уламки”). У ньому вперше використали акваланг.

Після завершення Другої світової команда Кусто активно приєдналася до підводного розмінування, а паралельно проводила дослідження океану та знімала фільми. У 1950-му Кусто взяв в оренду корабель “Каліпсо”, який до цього був мінним тральником ВМС Великої Британії, а згодом використовувався як пором. Цей корабель переоснастили, встановивши обладнання для занурень та облаштувавши вертолітний майданчик на палубі. Остаточний склад команди разом із моряками та дослідниками склав 12 осіб. За часів “Одіссеї Кусто” “Каліпсо” став такою самою легендою як його капітан. Цей корабель побував у всіх морях світу і проплив Амазонкою. Під час перших подорожей на “Каліпсо” Кусто та Дюма написали свою книгу “У світі безмовності”, видану в 1953 році. А через три роки після Кусто разом із режисером Луї Малем зняв однойменний фільм. У 1956-му він отримав Золоту пальмову гілку Каннського фестивалю, а наступного року – “Оскар”. І це був не єдиний “Оскар” Кусто. Другий він отримав у 1960-му вже не за документальний, а за найкращий ігровий короткометражний фільм – “Історія золотої рибки”. У 1965-му Кусто вручили нагороду американської кіноакадемії втретє – знову за документалку “Світ без сонця”.

За своє життя Кусто попрацював директором Океанографічного музею в Монако, знайшов під водою уламки “Британіка”, зняв десятки фільмів, які зробили підводний світ справді популярним у глядачів та дали натхнення багатьом послідовникам. У 1990-х дослідник став постійним радником ООН. Він помер у віці 87 років – 1997 року.

11 червня 1955 року відбулася наймасштабніша і найтрагічніша автокатастрофа за весь час автоперегонів. Вона сталася на перегонах неподалік міста Ле-Ман у Франції. Детальніше.

11 червня 1990 року Верховна Рада України запровадила новий порядок обчислення часу, приєднавши Україну до східноєвропейської часової зони. Зміни набули чинності 1 липня. З того часу в Україні час відрізняється від московського за годину. Детальніше.

Церковне свято 11 червня

11 червня вшановують пам’ять апостолів Варфоломія і Варнави. Варфоломій був одним із 12 апостолів Ісуса Христа. Це про нього Христос казав: «Істинний ізраїльтянин, в якому немає лукавства». Після вознесіння Христа Варфоломій проповідував на Сході – в Індії та Вірменії. У Альвані (нині – столиця Азербайджану Баку) язичницькі жерці розіп’яли Варфоломея. Проте він продовжував проповідувати й з хреста. Тоді з апостола зняли шкіру, а потім відтяли голову. Варнава – апостол від 70-ти. Разом зі святим Павлом він проповідував Євангеліє в Малій Азії, а потім на Кіпрі. Він перший з апостолів відправився для проповіді в Італію, був у Римі й заснував єпископський престол у Мілані. Після повернення на Кіпр місцеві юдеї побили апостола камінням, а потім кинули тіло в багаття. Але тіло не згоріло, мощі християни таємно поховали в печері.

Народні прикмети 11 червня

Якщо сонце 11 червня яскраве, то буде теплий вересень.

Якщо багато павуків – до гарної погоди.

Якщо день спекотний і тихий – буде гроза або град;

Що не можна робити 11 червня

Не можна починати нові справи.

Не можна сваритися.

Не слід вирушати в дорогу.