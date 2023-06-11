Сьогодні 11 червня: яке свято та день в історії

11 червня 1742 року “обличчя 100-доларової купюри” Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту. 1955-го сталася найбільша автокатастрофа на автоперегонах усіх часів. 1990 року Верховна Рада запровадила нове обчислення часу в Україні, відірвавши його від “московського”.

Свята та пам’ятні дати 11 червня

11 червня в Україні – День працівників легкої промисловості. Це професійне свято відзначають кожну другу неділю червня.

11 червня в історії

11 червня 1509 року англійський король Генріх VIII одружився з першою зі своїх майбутніх шести дружин – іспанською інфантою Катериною Арагонською.

До Генріха вона встигла побувати дружиною його старшого брата Артура, принца Уельського. Той так і не став королем. Через слабке здоров’я він помер менше, ніж через рік після весілля з Катериною – у віці 15 років. Ця історія трагічного шлюбу першої з королів Генріха наклала відбиток на їхнє наступне подружнє життя. Король сумнівався в тому, чи мав право одружитися з “родичкою”. А той факт, що п’ять із шести дітей подружжя або народжувалися мертвими, або вмирали немовлятами, лише додавав королю приводів до роздумів про можливе “прокляття”. Єдиною дитиною Катерини та Генріха, яка пережила дитинство, стала майбутня королева Англії Марія I Тюдор (Кривава Мері). Втім, подружжя все ж таки прожило разом 20 років. Хоча останні роки були часом тривалого, скандального та болючого процесу розлучення. Він завершився тим, що король розірвав стосунки з Римською католицькою церквою, створивши власну – англіканську. І тоді зміг таки позбутися дружини.

11 червня 1742 року Бенджамін Франклін, якого знає кожен, хто хоч раз бачив купюру в 100 доларів, винайшов кухонну плиту. Насправді один із найбільших борців за незалежність США, на відміну від багатьох інших “облич” доларів, ніколи не був президентом. Хоча є єдиною людиною, яка підписувала всі три найважливіші документи щодо створення США: Декларацію незалежності, Конституцію та Версальський мирний договір 1783 року.

Крім його активної участі в політиці та дипломатичній роботі, Франклін відомий як письменник та винахідник. Саме йому належить ідея розумного оновлення конструкції англійських камінів – для збереження тепла в приміщеннях. Конструкція Франкліна передбачала, що холодне повітря для горіння дров забиратиметься з приміщення через канал у підлозі, що покращувало тягу та зменшувало витрату теплого повітря на “опалення вулиці”. Також для стін печі використовували чавун, який краще віддавав тепло, ніж цегла. З чавуну зробили не лише стіни печі, а й також її поверхню, яка таким чином перетворилася на кухонну плиту. Цей винахід Франклін вирішив не патентувати, щоб надати можливість ним користуватися всім, хто забажає.

11 червня 1955 року сталася наймасштабніша і найтрагічніша автокатастрофа за весь час перегонів. Вона відбулася на перегонах неподалік міста Ле-Ман у Франції.

Перегони там проходять щороку. Їхня особливість – у тривалості. Екіпажі змагаються між собою 24 години. Виграє той, хто подолає за добу найбільшу відстань. До трагедії на перегонах призвело зіткнення автомобіля Mercedes-Benz W196 П’єра Левега та Austin-Healey 100 Ленса Макліна. Маклін різко загальмував, адже перед ним дав гальмами пілот Jaguar D-Type, не вчасно помітивши відхід на піт-стоп одного з учасників перегонів. Внаслідок цього перед Левегом утворилася хмара пилу, й він не зміг вчасно відреагувати на ситуацію на трасі. Mercedes Левега врізався в Austin-Healey на швидкості близько 240 км/год. Далі автомобіль влетів у земляний насип, що відокремлював глядачів від траси, й почав перевертатися. Пошкоджені частини автомобіля полетіли просто в натовп. Капот, як гільйотина, на шаленій швидкості відрізав глядачам голови. Частина шасі, циліндри та інші частини перетворилися на смертельні уламки, що вбивали глядачів. Однак і цим жах не скінчився. Далі вибухнув паливний бак автомобіля, почалася пожежа. Вогнеборці не врахували, що каркас Mercedes зроблений з магнієвого сплаву, й почали заливати його водою, що тільки погіршило ситуацію. Корпус горів кілька годин. У результаті всіх цих подій загинули 83 глядачі, ще 120 отримали поранення. Пілот Mercedes П’єр Левег також зазнав смертельної травми.

11 червня 1990 року Верховна Рада України запровадила новий порядок обчислення часу, приєднавши Україну до східноєвропейської часової зони. Зміни набули чинності 1 липня. З того часу в Україні час відрізняється від московського на годину.

Церковне свято 11 червня

11 червня християни вшановують пам’ять мучениці Феодосії. Вона жила у VIII столітті. Після смерті батьків дівчинку виховували у константинопольському жіночому монастирі. Там вона прийняла постриг, роздавши бідним майно, що залишилося від батьків. Під час іконоборчих гонінь лжепатріарх Анастасій, іконоборець, наказав зняти образ Христа з “мідних” воріт у Константинополі. До цього образ був там 400 років. Місцеві православні на чолі з Феодосією та іншими черницями кинулися захищати ікону. Люди скинули сходи та воїна, який ними намагався дістатися до образу, щоб зняти його. Про подію Анастасій повідомив імператору. А той наказав убити всіх черниць, а Феодосію, як головну “заколотницю”, ув’язнили та піддали тортурам. Протягом тижня щодня їй завдавали по 100 ударів. А на восьмий день повели вздовж міста, жорстоко б’ючи по дорозі. Один із воїнів завдав мучениці смертельної рани.

Народні прикмети

Яскраве сонце 11 червня – до теплого вересня.

Якщо цей день спекотний – чекайте грозу або град.

Що не можна робити 11 червня

Не можна розпочинати нові справи.

Краще не вирушати в дорогу.

Не можна сваритись.