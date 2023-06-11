Сегодня 11 июня: какой праздник и день в истории

11 июня 1742 года «лицо 100-долларовой купюры» Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту. В 1955-м произошла самая большая автокатастрофа на автогонках всех времен. В 1990 году Верховная Рада ввела новое исчисление времени в Украине, оторвав его от «московского».

Праздники и памятные даты 11 июня

11 июня в Украине – День работников легкой промышленности. Этот профессиональный праздник отмечают каждое второе воскресенье июня.

11 июня в истории

11 июня 1509 года английский король Генрих VIII женился на первой из своих будущих шести жен – испанской инфанте Екатерине Арагонской.

До Генриха она успела побывать женой его старшего брата Артура, принца Уэльского. Тот так и не стал королем. Из-за слабого здоровья он умер меньше, чем через год после свадьбы с Екатериной — в возрасте 15 лет. Эта история трагического брака первой из королев Генриха наложила отпечаток на их последующую супружескую жизнь. Король сомневался в том, имел ли право жениться на «родственнице». А тот факт, что пять из шести детей супругов либо рождались мертвыми, либо умирали младенцами, только добавлял королю поводов к размышлению о возможном «проклятии». Единственным ребенком Екатерины и Генриха, пережившим детство, стала будущая королева Англии Мария I Тюдор (Кровавая Мэри). Впрочем, супруги все же прожили вместе 20 лет. Хотя последние годы были временем длительного, скандального и болезненного процесса развода. Он завершился тем, что король разорвал отношения с Римской католической церковью, создав собственную – англиканскую. И тогда смог все-таки избавиться от жены.

11 июня 1742 года Бенджамин Франклин, которого знает каждый, кто хоть раз видел купюру в 100 долларов, изобрел кухонную плиту. На самом деле, один из величайших борцов за независимость США, в отличие от многих других «лиц» долларов, никогда не был президентом. Хотя является единственным человеком, который подписывал все три важнейших документа по созданию США: Декларацию независимости, Конституцию и Версальский мирный договор 1783 года.

Помимо его активного участия в политике и дипломатической работе, Франклин известен как писатель и изобретатель. Именно ему принадлежит идея разумного обновления конструкции английских каминов – для сохранения тепла в помещениях. Конструкция Франклина предполагала, что холодный воздух для горения дров будет забираться из помещения через канал в полу, что улучшало тягу и уменьшало расход теплого воздуха на «отопление улицы». Также для стенок печи использовали чугун, который лучше отдавал тепло, чем кирпич. Из чугуна сделали не только стены печи, но и ее поверхность, которая таким образом превратилась в кухонную плиту. Это изобретение Франклин решил не патентовать, чтобы предоставить возможность пользоваться им всем желающим.

11 июня 1955 года произошла самая масштабная и трагическая автокатастрофа за все время гонок. Она случилась на гонке недалеко от города Ле-Ман во Франции.

Гонки там проходят ежегодно. Их особенность – в продолжительности. Экипажи соперничают между собой 24 часа. Выигрывает тот, кто преодолеет за сутки наибольшее расстояние. К трагедии на гонках привело столкновение автомобиля Mercedes-Benz W196 Пьера Левега и Austin-Healey 100 Лэнса Маклина. Маклин резко затормозил, ведь перед ним дал по тормозам пилот Jaguar D-Type, не вовремя заметив уход на пит-стоп одного из участников гонки. В результате перед Левегом образовалось облако пыли, и он не смог вовремя отреагировать на ситуацию на трассе. Mercedes Левега врезался в Austin-Healey на скорости около 240 км/ч. Далее автомобиль влетел в земляную насыпь, отделявшую зрителей от трассы, и начал переворачиваться. Поврежденные части автомобиля полетели прямо в толпу. Капот, как гильотина, на бешеной скорости отрезал зрителям головы. Часть шасси, цилиндры и другие части превратились в смертельные обломки, убивавшие зрителей. Однако и этим ужас не кончился. Далее взорвался топливный бак автомобиля, начался пожар. Пожарные не учли, что каркас Mercedes сделан из магниевого сплава, и начали заливать его водой, что только усугубило ситуацию. Корпус горел несколько часов. В результате всех этих событий погибли 83 зрителя, еще 120 получили ранения. Пилот Mercedes Пьер Левег также получил смертельную травму.

11 июня 1990 года Верховная Рада Украины ввела новый порядок исчисления времени, присоединив Украину к восточноевропейской временной зоне. Изменения вступили в силу 1 июля. С тех пор в Украине время отличается от московского на час.

Церковный праздник 11 июня

11 июня христиане чтят память мученицы Феодосии. Она жила в VIII веке. После смерти родителей девочку воспитывали в константинопольском женском монастыре. Там она приняла постриг, раздав бедным имущество, оставшееся от родителей. Во время иконоборческих гонений лже-патриарх Анастасий, иконоборец, отдал приказ снять образ Христа с «медных» ворот в Константинополе. До этого образ был там 400 лет. Местные православные во главе с Феодосией и другими монахинями бросились защищать икону. Люди сбросили лестницу и воина, который по ней пытался добраться до образа, чтобы снять его. О событии Анастасий сообщил императору. А тот приказал убить всех монахинь, а Феодосию, как главную «мятежницу», заключили в тюрьму и подвергли пыткам. В течение недели каждый день ей наносили по сто ударов. А на восьмой день повели вдоль города, жестоко избивая по пути. Один из воинов нанес мученице смертельную рану.

Народные приметы

Яркое солнце 11 июня – к теплому сентябрю.

Если этот день жаркий – ждите грозу или град.

Что нельзя делать 11 июня

Нельзя начинать новые дела.

Лучше не отправляться в путь.

Нельзя ссориться.