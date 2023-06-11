Сегодня 11 июня: какой праздник и день в истории
11 июня 1742 года «лицо 100-долларовой купюры» Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту. В 1955-м произошла самая большая автокатастрофа на автогонках всех времен. В 1990 году Верховная Рада ввела новое исчисление времени в Украине, оторвав его от «московского».
Праздники и памятные даты 11 июня
11 июня в Украине – День работников легкой промышленности. Этот профессиональный праздник отмечают каждое второе воскресенье июня.
11 июня в истории
11 июня 1509 года английский король Генрих VIII женился на первой из своих будущих шести жен – испанской инфанте Екатерине Арагонской.
До Генриха она успела побывать женой его старшего брата Артура, принца Уэльского. Тот так и не стал королем. Из-за слабого здоровья он умер меньше, чем через год после свадьбы с Екатериной — в возрасте 15 лет. Эта история трагического брака первой из королев Генриха наложила отпечаток на их последующую супружескую жизнь. Король сомневался в том, имел ли право жениться на «родственнице». А тот факт, что пять из шести детей супругов либо рождались мертвыми, либо умирали младенцами, только добавлял королю поводов к размышлению о возможном «проклятии». Единственным ребенком Екатерины и Генриха, пережившим детство, стала будущая королева Англии Мария I Тюдор (Кровавая Мэри). Впрочем, супруги все же прожили вместе 20 лет. Хотя последние годы были временем длительного, скандального и болезненного процесса развода. Он завершился тем, что король разорвал отношения с Римской католической церковью, создав собственную – англиканскую. И тогда смог все-таки избавиться от жены.
11 июня 1742 года Бенджамин Франклин, которого знает каждый, кто хоть раз видел купюру в 100 долларов, изобрел кухонную плиту. На самом деле, один из величайших борцов за независимость США, в отличие от многих других «лиц» долларов, никогда не был президентом. Хотя является единственным человеком, который подписывал все три важнейших документа по созданию США: Декларацию независимости, Конституцию и Версальский мирный договор 1783 года.
Помимо его активного участия в политике и дипломатической работе, Франклин известен как писатель и изобретатель. Именно ему принадлежит идея разумного обновления конструкции английских каминов – для сохранения тепла в помещениях. Конструкция Франклина предполагала, что холодный воздух для горения дров будет забираться из помещения через канал в полу, что улучшало тягу и уменьшало расход теплого воздуха на «отопление улицы». Также для стенок печи использовали чугун, который лучше отдавал тепло, чем кирпич. Из чугуна сделали не только стены печи, но и ее поверхность, которая таким образом превратилась в кухонную плиту. Это изобретение Франклин решил не патентовать, чтобы предоставить возможность пользоваться им всем желающим.
11 июня 1955 года произошла самая масштабная и трагическая автокатастрофа за все время гонок. Она случилась на гонке недалеко от города Ле-Ман во Франции.
Гонки там проходят ежегодно. Их особенность – в продолжительности. Экипажи соперничают между собой 24 часа. Выигрывает тот, кто преодолеет за сутки наибольшее расстояние. К трагедии на гонках привело столкновение автомобиля Mercedes-Benz W196 Пьера Левега и Austin-Healey 100 Лэнса Маклина. Маклин резко затормозил, ведь перед ним дал по тормозам пилот Jaguar D-Type, не вовремя заметив уход на пит-стоп одного из участников гонки. В результате перед Левегом образовалось облако пыли, и он не смог вовремя отреагировать на ситуацию на трассе. Mercedes Левега врезался в Austin-Healey на скорости около 240 км/ч. Далее автомобиль влетел в земляную насыпь, отделявшую зрителей от трассы, и начал переворачиваться. Поврежденные части автомобиля полетели прямо в толпу. Капот, как гильотина, на бешеной скорости отрезал зрителям головы. Часть шасси, цилиндры и другие части превратились в смертельные обломки, убивавшие зрителей. Однако и этим ужас не кончился. Далее взорвался топливный бак автомобиля, начался пожар. Пожарные не учли, что каркас Mercedes сделан из магниевого сплава, и начали заливать его водой, что только усугубило ситуацию. Корпус горел несколько часов. В результате всех этих событий погибли 83 зрителя, еще 120 получили ранения. Пилот Mercedes Пьер Левег также получил смертельную травму.
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11 июня 1990 года Верховная Рада Украины ввела новый порядок исчисления времени, присоединив Украину к восточноевропейской временной зоне. Изменения вступили в силу 1 июля. С тех пор в Украине время отличается от московского на час.
Церковный праздник 11 июня
11 июня христиане чтят память мученицы Феодосии. Она жила в VIII веке. После смерти родителей девочку воспитывали в константинопольском женском монастыре. Там она приняла постриг, раздав бедным имущество, оставшееся от родителей. Во время иконоборческих гонений лже-патриарх Анастасий, иконоборец, отдал приказ снять образ Христа с «медных» ворот в Константинополе. До этого образ был там 400 лет. Местные православные во главе с Феодосией и другими монахинями бросились защищать икону. Люди сбросили лестницу и воина, который по ней пытался добраться до образа, чтобы снять его. О событии Анастасий сообщил императору. А тот приказал убить всех монахинь, а Феодосию, как главную «мятежницу», заключили в тюрьму и подвергли пыткам. В течение недели каждый день ей наносили по сто ударов. А на восьмой день повели вдоль города, жестоко избивая по пути. Один из воинов нанес мученице смертельную рану.
Народные приметы
Яркое солнце 11 июня – к теплому сентябрю.
Если этот день жаркий – ждите грозу или град.
Что нельзя делать 11 июня
Нельзя начинать новые дела.
Лучше не отправляться в путь.
Нельзя ссориться.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 июня 1742 года «лицо 100-долларовой купюры» Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту. В 1955-м произошла самая большая автокатастрофа на автогонках всех времен. В 1990 году Верховная Рада ввела новое исчисление времени в Украине, оторвав его от «московского»".