Сьогодні 21 березня: яке свято та день в історії

21 березня 2014 року Україна та ЄС підписали угоду про асоціацію (політичну частину). Цього дня 1556 року в Англії спалили лідера Реформації Томаса Кранмера, а 1963 року в США закрили в’язницю Алькатрас.

Свята та пам’ятні дати 21 березня

Під егідою ООН 21 березня відбуваються такі заходи: Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації; Міжнародний день людини із синдромом Дауна; Міжнародний день лісів; Міжнародний день Навруз; Всесвітній день поезії; Всесвітній день сну.

Державних та професійних свят в Україні немає.

21 березня в історії

21 березня 1556 року в Англії, в Оксфорді, спалили єпископа Томаса Кранмера – одного з головних ідеологів створення Англіканської церкви.

Саме Кранмер свого часу допомагав велелюбному королю Генріху VIII анулювати шлюб з Катериною Арагонською заради одруження з Анною Болейн. Щоб позбавити монарха законної дружини, довелося відокремити церкву Англії від католицької – тобто підкорити її королю, а не папі Римському. За свою дієву участь у цьому процесі, а також за подальше успішне реформування церкви Кранмер і поплатився життям. Коли на престол Англії зійшла дочка Катерини Арагонської та Генріха Марія I (Кривава), у її довгому переліку, кому помститися за всі свої приниження, Томас Кранмер, очевидно, був на перших позиціях. Під тиском королеви Кранмера судили, звинувативши в єресі та зраді. Він провів два роки у в’язниці, навіть кілька разів відмовлявся від своїх англіканських переконань, ніби примирився з католицькою церквою. Але для Марії він не перестав бути заклятим ворогом, тому вона дотиснула ситуацію – і Кранмера стратили. Перед смертю він відкликав своє зречення, бажаючи померти мучеником за принципи англійської Реформації.

21 березня 1927 року вийшов перший номер української “Літературної газети” (зараз – “Літературна Україна”). Видання було започатковано як орган Всеукраїнської спілки пролетарських письменників. За свою історію газета виходила, зокрема, в Харкові. У 2012 році “Літературна Україна” занесена до Книги рекордів України як “найстаріша україномовна українська літературна газета, яка зараз виходить”.

21 березня 1963 року в США закрили Алькатрас – в’язницю максимальної безпеки, що знаходилася на окремому острові в бухті Сан-Франциско. Офіційно причиною закриття стали занадто великі витрати на утримання ув’язнених на острові.

За час свого існування та після закриття в’язниця стала практично легендарною. Адже в ній утримували гангстерів та злочинців, які до цього здійснювали втечі з інших тюремних закладів. Вважалося, що з Алькатраса неможливо втекти. Втім, спроби були, й принаймні одну зараз вважають вдалою.

Перших ув’язнених до Алькатрасу доставили ще за часів Громадянської війни до США – у 1861 році. На початку своєї історії це місце довгий час було в’язницею саме для військовополонених, і режим був досить м’яким. Образ Алькатраса радикально змінився за часів Великої депресії. У 1920-1930 роки під час активної “війни з гангстерами” сюди стали переправляти в’язнів, з якими не могли впоратися в інших закладах. До ув’язнення в Алькатрасі не засуджували суди, хоча для деяких гангстерів робили винятки – наприклад, Аль Капоне.

Але поряд зі “знаменитостями” в Алькатрасі були й звичайні засуджені – бунтівники або втікачі з різних в’язниць Штатів. Режим утримання став дуже суворим, навіть нелюдським. Але знаменита в’язниця все ж таки не тортурами, а тим, що, за офіційною інформацією, з неї за 29 років роботи не втік жоден ув’язнений. Статистика спроб така: 36 людей здійснили 14 спроб втечі (двоє намагалися зробити це двічі). 23 зловили, шість застрелили під час втечі, двоє потонули й п’ятеро вважаються зниклими безвісти. Щодо трьох із них офіційна версія та подальші дослідження розходяться. 11 червня 1962 року Френк Морріс, Джон Енглін та Кларенс Енглін спробували втекти з Алькатраса, склавши ретельний план. Усе, що про них достеменно відомо, – вони вибралися за межі в’язниці. Але ФБР в офіційному звіті про втечу заявило, що ув’язнені потонули у водах затоки під час спроби дістатися материка. У 2010-х з’явилися непрямі докази того, що втікачі вижили, діставшись сусіднього острова.

Після закриття Алькатраса деякий час на острові жили індіанці, але в 1971 році за рішенням уряду США їх вигнали. Зараз острів відкрито для туристів, а у в’язницю водять екскурсії.

21 березня 2014 року Україна підписала політичну частину угоди про асоціацію із ЄС. Це було зроблено після проведення екстреного саміту ЄС 6 березня. Там обговорили прохання української влади якнайшвидше підписати документ. В Україні на той момент вже завершилася Революція гідності, яка розпочиналася як Євромайдан – саме через відмову режиму Януковича від підписання асоціації. ЄС від намірів надати Україні асоціацію не відмовився, але постало питання, що угоду такого рівня не можна підписувати, доки країна не має обраного президента й абсолютно легітимної влади. Компромісом став поділ угоди на дві частини: політичну та економічну. Політичну підписав у Брюсселі 21 березня прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, економічну – 27 червня того ж року новообраний Президент України Петро Порошенко.

Церковне свято 21 березня

20 березня християни вшановують преподобного Феофілакта – сповідника, єпископа Нікомедійського. Святий Феофілакт жив у Константинополі у VIII столітті. Він був учнем святого Тарасія, патріарха Константинопольського. Тарасій прийняв кафедру в патріарха, який не зміг впоратися з іконоборцями. Скликавши Вселенський собор, новий патріарх розв’язав питання. Феофілакт був учнем Тарасія. Він вирушив із благословення патріарха до монастиря на березі Чорного моря. Після кількох років перебування в монастирі висвячений на єпископа. Став єпископом Нікомедійським. Після зміни імператора та приходу до влади Лева V Вірменина – іконоборця, єресь спалахнула з новою силою. Присутній на переговорах імператора з черговим патріархом святий Феофілакт, викриваючи єретиків, передбачив Леву Вірменину швидку загибель. За сміливе пророцтво святителя відправили на заслання до фортеці в Малій Азії. Там він був 30 років – до самої смерті.

Народні прикмети

Туман у цей день – до заморозків.

Якщо ніч 21 березня тепла (понад 10 градусів тепла), то наступного дня вже можна сіяти у відкритий ґрунт ранні овочі.

Що не можна робити 21 березня

Не можна брати гроші в борг і робити великі покупки.

Не можна вирушати в дорогу та розпочинати нові проєкти.

Не можна сіяти овочі та садити дерева.