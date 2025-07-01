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Питання відновлення й перейменування. Терехов скликає сесію в Харкові

Суспільство 12:34   01.07.2025
Вікторія Яковенко
Питання відновлення й перейменування. Терехов скликає сесію в Харкові Фото: Василь Голосний

Завтра, 2 липня відбудеться онлайн-сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.

Позачергова сесія міськради у Харкові розпочнеться о 12:00. Про це повідомила пресслужба мерії. На порядку денному – 10 питань та розділ «Різне».

Серед питань, які мають вирішувати депутати: внесення змін до бюджету, затвердження програми відновлення пошкоджених будинків, скасовування рішень про реорганізацію деяких КП та перейменування комунального ЗМІ «Інфосіті» тощо.

Порядок денний сесії:

повестка сессия Харьков
Скриншот

Зазначимо, що минула сесія міськрада була менше ніж місяць тому – 17 червня. Тоді на порядку денному було 22 питання.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 12:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 2 липня відбудеться онлайн-сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.".