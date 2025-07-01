Питання відновлення й перейменування. Терехов скликає сесію в Харкові
Фото: Василь Голосний
Завтра, 2 липня відбудеться онлайн-сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.
Позачергова сесія міськради у Харкові розпочнеться о 12:00. Про це повідомила пресслужба мерії. На порядку денному – 10 питань та розділ «Різне».
Серед питань, які мають вирішувати депутати: внесення змін до бюджету, затвердження програми відновлення пошкоджених будинків, скасовування рішень про реорганізацію деяких КП та перейменування комунального ЗМІ «Інфосіті» тощо.
Порядок денний сесії:
Зазначимо, що минула сесія міськрада була менше ніж місяць тому – 17 червня. Тоді на порядку денному було 22 питання.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 12:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 2 липня відбудеться онлайн-сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.".