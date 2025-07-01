Питання відновлення й перейменування. Терехов скликає сесію в Харкові

Завтра, 2 липня відбудеться онлайн-сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.

Позачергова сесія міськради у Харкові розпочнеться о 12:00. Про це повідомила пресслужба мерії. На порядку денному – 10 питань та розділ «Різне».

Серед питань, які мають вирішувати депутати: внесення змін до бюджету, затвердження програми відновлення пошкоджених будинків, скасовування рішень про реорганізацію деяких КП та перейменування комунального ЗМІ «Інфосіті» тощо.

Порядок денний сесії:

Зазначимо, що минула сесія міськрада була менше ніж місяць тому – 17 червня. Тоді на порядку денному було 22 питання.