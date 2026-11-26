Мер Харкова Ігор Терехов під час громадських слухань, присвячених проєкту міського бюджету на 2027 рік, відповів на запитання співзасновника ГО “Харківський антикорупційний центр” Євгена Лісічкіна про витрати на “іміджеві” проєкти.

Як планують витратити 30 млн грн, які виділяють на реконструкцію Лопанської набережної, та ще 100 млн – на продовження будівництва та реконструкції об’єктів Харківського зоопарку. Подробиці повідомив міський голова.

“Що стосується зоопарку. Ми завжди передбачаємо ці кошти, але ми чудово розуміємо, що ми й у цьому році не витрачали, потім перерозподіляли ці кошти… Нам потрібно так зробити, але ви будете бачити, куди ми перерозподіляємо. Це, по-перше. По-друге, що стосується набережної, то дійсно ми проводимо роботи, і плануємо також проводити роботи, бо нам потрібно розширювати цей простір для харків’ян. І це дуже важливо для того, щоб люди відчували себе в гарному, приємному місті Харкові“, – сказав Терехов.

Перші громадські слухання за час повномасштабного вторгнення (і вперше з 2018 року) в Харкові відбулися 26 листопада. На них обговорювали проєкт бюджету громади на 2027 рік, а також проєкт Програми економічного та соціального розвитку Харкова на 2027 рік та зміни до Статуту територіальної громади.