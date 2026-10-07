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На Лопанській набережній та у Сквері митрополитів висадили квіткові композиції

Суспільство 17:31   07.10.2026
Тетяна Литвіна
На Лопанській набережній та у Сквері митрополитів висадили квіткові композиції Фото: прес-служба Харківської міськради

Хризантеми висадили 7 жовтня у Сквері митрополитів та на Лопанській набережній у Харкові, повідомила прес-служба мерії.

Квіти для квіткових композицій виростили у теплицях СКП “Харківзеленбуд”, уточнили у міськраді.

квіткові композиції
Фото: прес-служба Харківської міськради
квіткові композиції
Фото: прес-служба Харківської міськради
квіткові композиції
Фото: прес-служба Харківської міськради

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Нагадаємо, у Харкові розробили проект капремонту та благоустрою нижньої частини Університетської гірки та підпірної стіни на вулиці Університетській, 16. Його представив інженер-проектувальник Денис Захаров у ході публічної розмови про майбутнє міського простору.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 17:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хризантеми висадили 7 жовтня у Сквері митрополитів та на Лопанській набережній у Харкові, повідомила прес-служба мерії.".