На Лопанській набережній та у Сквері митрополитів висадили квіткові композиції
Фото: прес-служба Харківської міськради
Хризантеми висадили 7 жовтня у Сквері митрополитів та на Лопанській набережній у Харкові, повідомила прес-служба мерії.
Квіти для квіткових композицій виростили у теплицях СКП “Харківзеленбуд”, уточнили у міськраді.
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Нагадаємо, у Харкові розробили проект капремонту та благоустрою нижньої частини Університетської гірки та підпірної стіни на вулиці Університетській, 16. Його представив інженер-проектувальник Денис Захаров у ході публічної розмови про майбутнє міського простору.