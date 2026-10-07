На Лопанській набережній та у Сквері митрополитів висадили квіткові композиції

Хризантеми висадили 7 жовтня у Сквері митрополитів та на Лопанській набережній у Харкові, повідомила прес-служба мерії.

Квіти для квіткових композицій виростили у теплицях СКП “Харківзеленбуд”, уточнили у міськраді.

Нагадаємо, у Харкові розробили проект капремонту та благоустрою нижньої частини Університетської гірки та підпірної стіни на вулиці Університетській, 16. Його представив інженер-проектувальник Денис Захаров у ході публічної розмови про майбутнє міського простору.