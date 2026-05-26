Нова зона відпочинку? Ремонт Університетської гірки в Харкові продовжать 📹

У Харкові розробили проєкт капремонту та благоустрою нижньої частини Університетської гірки та підпірної стіни на вулиці Університетській, 16. Його представив інженер-проєктувальник Денис Захаров у ході публічної розмови щодо майбутнього міського простору.

Він пояснив, що це нижня частина того ж схилу, де масштабні роботи проходили торік.

“І та ж проблематика, яку ми вирішували зверху, вона є і знизу”, – зазначив проєктувальник. За його словами, весь насип тримає підпірна стінка, збудована приблизно в ті ж часи, що й вулиця. Через роки накопичення проблем, ризики зсуву, ця стінка вже прийшла в обмежено придатний стан експлуатації.

«Цьому сприяє декілька факторів. Перш за все, відсутність дренажів, водовідводів та іншого. Тут виконали влаштування бетонного лотка, який має три проблеми. По-перше, він завжди замулений, засипаний землею. По-друге, він не має ухилу, вода по ньому нікуди не тече. По-третє, якби це все було виконано, він нікуди не під’єднаний. І вся вода, яка тече по схилу, переливається через цю підпірну стінку і підмиває її основу», — пояснив Захаров.

Фундамент стінки знаходиться на глибині близько 50 см, що значно вище точки промерзання. Рятує ситуацію те, що стінка фрагментарно спирається на залишки фундаментів старовинних будівель, які колись стояли на цьому місці. «Тому вона десь висить у повітрі», — зазначив інженер.

За його спостереженнями, схил уже має терасування — це перші ознаки ризику зсуву.

«Робити треба те саме: відводити воду, реконструювати стіну, робити фундаменти, укріплювати схил за допомогою георешіток, паль та інших конструкцій», — наголосив Захаров.

Проєкт також передбачає перетворення громадського простору вздовж Сергіївського майдану, який, попри центральне розташування, не має попиту. «Це фактично глухий кут», — констатував інженер.

У межах велоконцепції тут має пролягати веломаршрут. Також розглядають можливість створення більш пологого пандуса для підйому на схил. Навпроти основної алеї пропонують створити легкі металеві знімні конструкції, які можна підсвічувати вночі, а влітку їх заплітатимуть виткі рослини, щоб відокремити простір від гучної ​​вулиці Клочківської.

Під час обговорення проєкту лунали запитання від присутніх. Архітекторка Анна Литовка поцікавилася: «Чому там по периметру якісь туйки? Це трошки таке, кугутське рішення. Вибачте. Друге питання наступне: хто захоче відпочивати поруч із трасою? Хто там ходить? Поруч є річка, набережна. А я вирішила погуляти просто біля траси». Вона також зазначила, що рішення щодо затінення та конструкцій коштуватимуть дуже дорого.

Інженер відповів критикам: потенціал розвитку міст спрямований на створення громадського простору з більшою кількістю сценаріїв переміщення — пішки та на велосипеді. А більшість декорацій, зображених на візуалізаціях, не закладаються в проєкт принципово, а лише показують, як може розвиватися простір у майбутньому. «Жоден проєкт в тому вигляді, в якому його задумав архітектор, не доживає до пізньої стадії експлуатації», — наголосив він.

Нагадаємо, у травні 2025 року розпочалися роботи у сквері біля Вічного вогню. Торги з капітального ремонту скверу та благоустрою прилеглої території на вулиці Університетській, 16, КП «Харківзеленбуд» оголосило 6 червня, повідомляв ХАЦ. Переможцем стало ТОВ “Науково виробнича фірма “Технології енергозбереження”. З ним уклали договір майже на 36 мільйонів гривень. 20 червня у мерії Харкова пояснили, що розпочали невідкладний капітальний ремонт через зсув на схилі скверу внаслідок ворожих обстрілів. В інтерв’ю МГ «Об’єктив» архітекторка Ольга Клейтман висловила думку, що таким чином ґрунт не зміцнюють, а основна причина реконструкції — «щоб було ще одне місце, щоб люди фотографувалися»