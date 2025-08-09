Сьогодні 9 серпня: яке свято та день в історії

9 серпня 1173 року заклали фундамент Пізанської вежі. У 1803-му Роберт Фултон вперше продемонстрував свій пароплав. У 1815-му Наполеон вирушив у заслання на острів Святої Єлени. У 1938-му народився другий Президент України Леонід Кучма. У 1942-му в Києві відбувся міфологізований “Матч смерті”. У 1945-му американці скинули ядерну бомбу на японське місто Нагасакі. У 1974-му подав у відставку президент США Річард Ніксон.

Свята та пам’ятні дати 9 серпня

9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу.

Також сьогодні: Всесвітній день книголюбів, міжнародний день коворкінгу.

9 серпня в історії

9 серпня 1173 року заклали фундамент Пізанської вежі. Споруда, яка прославилася на весь світ через свій незвичайний нахил, спочатку мала буту прямою. Родзинка, котра щорічно приваблює 5 мільйонів туристів, стала наслідком будівництва на нестабільному ґрунті та неправильного розрахунку фундаменту. Мармурову вежу висотою майже 56 метрів будували протягом двох століть. Вона стала третьою зі споруд, зведених на Соборній площі міста Піза. Крім вежі, що є дзвіницею, поряд знаходиться кафедральний собор та Пізанський баптистерій.

Відомо, що першу пожертву на зведення дзвіниці собору зробила вдова – донна Берта ді Бернардо 5 січня 1172 року. Її коштом придбали кілька каменів, які й досі перебувають в основі Пізанської вежі. Фундамент будівлі заклали на три метри завглибшки. Просідати вона почала вже на етапі, коли будівництво дійшло до другого поверху (через п’ять років після початку робіт – у 1778-му). Цілком ймовірно, ніякої вежі взагалі б не було – вона могла впасти ще в часи Середньовіччя, якби будівництво вели без перерв. Але через війни, що у XII-XIII століттях Пізанська республіка регулярно вела із сусідами, роботи зупинили на кілька десятиліть. І завдяки цьому ґрунт під вежею встиг осісти та дещо стабілізуватися.

“Джованні ді Сімоне, інженер, відповідальний за будівництво, коли воно відновилося, намагався компенсувати нахил, зробивши нові поверхи трохи вищими з нижчої сторони, але додаткова кладка призвела до ще більшого просідання конструкції. Проєкт переривався, оскільки інженери шукали розв’язання проблеми нахилу, але зрештою вежу добудували у XIV столітті. Всередині вежі тягнулися подвійні гвинтові сходи, зі 294 сходинками, що вели від землі до дзвіниці (одні сходи включають дві додаткові сходинки, щоб компенсувати нахил вежі). Протягом наступних чотирьох століть на вежі було встановлено сім дзвонів; найбільший важив понад 3600 кг. Однак на початку XX століття важчі дзвони замовкли, оскільки вважалося, що їхній рух може потенційно погіршити нахил вежі”, – відзначає енциклопедія Britannica.

Сьомий поверх вежі завершили у 1319 році, а повністю її добудували у 1372-му. Попри значну кількість інженерних рішень, що застосовували, аби вежа не впала, до кінця XX століття її нахил уже досяг небезпечних 5,5 градуса. Вона просідала зі швидкістю 1,2 мм на рік. Але сучасні технології, видається, врятували старовинну споруду. У 1990 році Пізанську вежу закрили на масштабну реконструкцію.

“Землю з-під фундаменту викачали сифоном, зменшивши нахил на 17 дюймів (44 см) до 13,5 футів (4,1 метра); роботи були завершені у травні 2001 року, і конструкцію знову відкрили для відвідувачів. Вежа продовжувала випрямлятися без подальших підкопів, поки у травні 2008 року датчики не показали, що рух нарешті зупинився, із загальним покращенням на 19 дюймів (48 см). Інженери спрогнозували, що вежа залишатиметься стабільною щонайменше 200 років”, – пише Britannica.

9 серпня 1803 року американський винахідник Роберт Фултон вперше продемонстрував свій пароплав. Докладніше.

9 серпня 1815 року Наполеон вирушив у заслання на острів Святої Єлени. Там він провів залишок життя – до смерті 1821-го.

9 серпня 1938 року народився другий Президент України Леонід Кучма.

9 серпня 1942 року британці заарештували Магатму Ґанді. Докладніше.

9 серпня 1942 року в Києві відбувся футбольний матч, який радянська пропаганда назвала “Матчем смерті”. Грали українська команда Хлібозаводу №1 “Старт” та німецька “Флакельф”. До складу української входили футболісти, які до війни грали за “Динамо” та “Локомотив”. До складу німецької – солдати окупаційної армії. “Матчем смерті” цю гру охрестили через те, що деяких гравців “Старту” згодом розстріляли. Радянський міф був таким: нацисти вбили футбольних суперників за перемогу з рахунком 5:3. Насправді ж загинули далеко не всі учасники української команди. А ті, кого вбили, потрапили в катівні та на розстріл за різних обставин. Дослідник історії ФК “Динамо-Київ” Георгій Кузьмін вважає, що частину гравців “Старту” заарештували через їхні зв’язки з НКВС. Адже команда “Динамо” належала до НКВС. Про це нацистам нібито нагадав директор Українського стадіону Георгій Швецов. Трьох учасників матчу – Клименка, Кузьменка та Трусевича розстріляли у сорок третьому році під час каральної акції, яка стала відповіддю нацистів на знищення радянськими підпільниками механічного заводу. Тоді вбили велику групу в’язнів. Микола Коротких помер за інших обставин – восени 1942-го. Він був кадровим співробітником НКВС і не пережив тортур нацистської поліції безпеки.

9 серпня 1945 року ВПС США скинули атомну бомбу на японське місто Нагасакі. Детальніше.

9 серпня 1974 року подав у відставку президент США Річард Ніксон. Це стало результатом Вотергейтського скандалу. Це єдина така відставка президента в історії США.

Церковне свято 9 серпня

9 серпня вшановують пам’ять апостола Матфія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на огірках уже пожовкле листя, то осінь буде ранньою.

Якщо в лісі сильно пахне грибами, то осінь буде ранньою, але теплою.

Веселка 9 серпня – до багатого врожаю.

Що не можна робити 9 серпня

Не можна поспішати та приймати поспішні рішення.

Не можна носити металеві прикраси в цей день.

Не можна вночі дивитися на місяць, щоб голова не боліла.