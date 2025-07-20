Щоб було ще одне місце для фото – архітекторка про ремонт скверу в Харкові 📹
Ремонт скверу біля Вічного вогню у центрі Харкова прокоментувала архітекторка Ольга Клейтман – керівниця студії SBM Studio, за проєктом якої реконструювали Саржин яр.
Раніше в мерії Харкова повідомили, що розпочали невідкладний капітальний ремонт через зсув ґрунту на схилі скверу внаслідок ворожих обстрілів. За відсутності термінових заходів це могло б призвести до трагедії, адже під сквером розташовані вулиця Клочківська та узвіз, наголосили у департаменті будівництва та шляхового господарства.
“Ніхто ніколи в житті не укріплював ґрунт тим, що навалював зверху бетонну плиту на нього. Це так не укріплюється, я вам точно можу сказати“, – прокоментувала Клейтман перебіг робіт в інтерв’ю МГ “Об’єктив”.
За її словами, її студія до повномасштабної війни вивчала стан цього скверу.
“Ми його дослідили, і він був дуже в гарному стані. І не було ніякої потреби нічого там робити. До нас звернулася міська рада. У нас був договір, ми там намагалися привести до ладу огорожу. Навіть у нас була ідея розширити оглядовий майданчик навісною сіткою. Але ніяких там скульптур, а особливо вогнищ п’ятиметрової висоти, ніхто не проєктував. Це я так розумію, що для того, щоб було ще одне місце, щоб люди фотографувались там, потім розміщували в Instagram. Людей спонукають фотографуватись на фоні марнотратства влади. Я так розумію… Його списали, його взяли з Pinterest – металеве таке вогнище і з газу вогонь, це було на березі океану”, – говорить архітекторка.
Вона також додала, що Вічний вогонь, який живить газ, – це «дуже дороге задоволення».
Нагадаємо, 20 травня активіст Павло Храмов опублікував відео робіт у сквері біля Вічного вогню, а напередодні – візуалізацію проєкту.
Торги з капітального ремонту скверу та благоустрою прилеглої території на вулиці Університетській, 16, КП «Харківзеленбуд» оголосило 6 червня, повідомляв Харківський антикорупційний центр. Переможцем стало ТОВ “Науково виробнича фірма “Технології енергозбереження”. З ним уклали договір на майже 36 мільйонів гривень. Роботи мають бути виконані до кінця року.
У технічному завданні ремонту прописані підготовчі, демонтажні (демонтаж бортових каменів, тротуарної плитки площею 1045 кв. м.), земляні роботи, перекладання плитки, бортових каменів, влаштування тактильної плитки, озеленення (улаштування покриття з синтетичної трави, рулонний газон площею 1760 кв. м.). Також планують поставити дві бетонні лави, зробити інженерні мережі та поремонтувати чашу (підсвітка, декоративна металева панель, скляне огородження), встановити паркан, змонтувати електроосвітлення. У планах – ремонт поливального водопроводу, дощової каналізації, підземних газопроводів та встановлення газопального пристрою “Вічний вогонь”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: архитектор, архитектура, вечный огонь, новини Харкова, реконструкция, ремонт, сквер;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонт скверу біля Вічного вогню у центрі Харкова прокоментувала архітекторка Ольга Клейтман – керівниця студії SBM Studio, за проєктом якої раніше реконструювали Саржин яр.".