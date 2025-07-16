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Топ-5 невдалих проєктів, які зіпсували Харків, назвала відома архітекторка

Харків 20:48   16.07.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
Топ-5 невдалих проєктів, які зіпсували Харків, назвала відома архітекторка Каскад у Харкові після реконструкції. Фото: Юлія Бойко

Керівниця архітектурної студії SBM Studio Ольга Клейтман в інтерв’ю МГ “Об’єктив” заявила, що зоопарк після реконструкції став схожим на недобудований єгипетський готель.

Багатьом харків’янам Клейтман відома як очільниця студії, що створила проєкт реконструкції одного з найулюбленіших місць відпочинку – Саржиного Яру. Однак сама вона не повністю задоволена результатом (зазначає, що не все вдалося втілити в життя). Не менш критично відгукується й про інші масштабні реконструкції, а також будівельні проєкти, які реалізували у місті. На наше прохання архітекторка назвала найбільш невдалі, на її думку, рішення.

“Дуже, дуже не подобається те, що зробили з Центральним парком. Оцей парк “імені бєлочки”. Дуже багато грошей він потребує, тягне. Людям не дозволяють навіть на траву ступити, і взагалі, я вважаю, що це такий Діснейленд для бідних. Звісно, не подобається те, що виросло за Колесом огляду і нависає над центральною алеєю. Дуже не подобається те, що зробили з Каскадом. Вбили такий милий, такий чарівний куточок саду Шевченка. І мало того, що вбили Каскад, забрали воду, забетонували це все, так ще навпроти побудували це одоробло, яке, у принципі, ліквідувало прекрасний оглядовий майданчик, там вже немає куди дивитись. Зоопарк — це best of the best, це мій топчик, тому що витрачено 2,5 мільярда і знищені майже всі дуби 200-річні там. Якщо ви подивитесь, порівняєте фото до реконструкції й після, то там повністю знищені насадження. І зараз це просто бетонна пустеля, згори це нагадує дуже недобудований єгипетський готель. І там влітку взагалі неможливо знаходитись. Це ж був університетський ботанічний сад раніше. І там були такі ж самі дуби, як і зараз в ботанічному саду”, – поділилась спеціалістка.

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Говорячи про зоопарк, вона відзначила: “До мене часто іноземці приїжджають, і була голова Rotary Club з Альбукерке. І коли ми з нею спілкувалися, я кажу: вас вже водили в зоопарк? А вона з Індії, походження в неї з Індії, і вона мені каже: ні, ні, я туди не пішла, там дуже спекотно. Людина, яка народилася в Індії, їй спекотно в нашому зоопарку”.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 20:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівниця архітектурної студії SBM Studio Ольга Клейтман в інтерв’ю МГ “Об’єктив” заявила, що зоопарк після реконструкції став схожим на недобудований єгипетський готель".