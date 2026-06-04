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У Харкові тролейбус №11 курсуватиме по-новому – деталі

Транспорт 10:15   04.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові тролейбус №11 курсуватиме по-новому – деталі

Тролейбус №11 тимчасово курсуватиме у Харкові по-новому. Про це повідомили вранці 4 червня у пресслужбі мерії. 

Так, за даними міськради, інтервал руху на тролейбусному маршруті №11 буде тимчасово збільшений з 10:00 до 15:00.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі“, – зазначили у мерії.

На період робіт частина тролейбусів проходитиме знеструмлену ділянку на автономному ходу, а решта курсуватиме за маршрутом №27, додали в повідомленні.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 10:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбус №11 тимчасово курсуватиме у Харкові по-новому. Про це повідомили вранці 4 червня у пресслужбі мерії. ".