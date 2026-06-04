У Харкові тролейбус №11 курсуватиме по-новому – деталі

Тролейбус №11 тимчасово курсуватиме у Харкові по-новому. Про це повідомили вранці 4 червня у пресслужбі мерії.

Так, за даними міськради, інтервал руху на тролейбусному маршруті №11 буде тимчасово збільшений з 10:00 до 15:00.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі“, – зазначили у мерії.

На період робіт частина тролейбусів проходитиме знеструмлену ділянку на автономному ходу, а решта курсуватиме за маршрутом №27, додали в повідомленні.