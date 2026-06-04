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“Шахед” вдарив по багатоповерхівці в Харкові – почалася пожежа (доповнено)

Події 10:01   04.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Шахед” вдарив по багатоповерхівці в Харкові – почалася пожежа (доповнено)

Вибухи в Харкові пролунали 4 червня близько 09:15. 

Доповнено о 10:01. Терехов уточнив, що бойова частина БпЛА, яка влучила по багатоповерхівкці, не здетонувала. На місці “прильоту” працюють вибухотехніки. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов пише, що пожежу, що виникла раніше, вже локалізували. Постраждалих через удар немає.

Також є інформація про обстріл Салтівського району.

“Зафіксовано падіння уламків на територію приватного домоволодіння. На цю хвилину звернень до медиків не надходило”, – додав Синєгубов.

09:26. Міський голова Ігор Терехов уточнив: по Харкову вдарив “Шахед”. Відомо, що він влучив по багатоповерхівці в Немишлянському районі.

“На місці пожежа. Щодо постраждалих – на даний момент інформація не надходила”, – уточнив Терехов.

Зазначимо, тривога у Харкові пролунала о 09:07. У повітряних силах ЗСУ попередили: на Харків зі сходу летять безпілотники. Практично одразу додалася загроза застосування КАБів та балістичних ракет. Одночасно на Київ полетіли реактивні БпЛА. Станом на 09:25 тривога у місті триває.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 10:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в Харкові пролунали 4 червня близько 09:15. ".