«Шахед» ударил по многоэтажке в Харькове – начался пожар (дополнено)

Взрывы в Харькове прозвучали 4 июня около 09:15.

Дополнено в 10:01. Терехов уточнил, что боевая часть БпЛА, которая попала по многоэтажке, не сдетонировала. На месте «прилета» работают взрывотехники. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов пишет, что возникший ранее пожар уже локализировали. Пострадавших из-за удара нет.

Также есть информация об обстреле Салтовского района.

«Зафиксировано падение обломков на территорию частного домовладения. На эту минуту обращений к медикам не поступало», – добавил Синегубов.

09:26. Городской голова Игорь Терехов уточнил: по Харькову ударил «Шахед». Известно, что он попал по многоэтажке в Немышлянском районе.

«На месте пожар. Относительно пострадавших – на данный момент информация не поступала», – уточнил Терехов.

Отметим, тревога в Харькове прозвучала в 09:07. В воздушных силах ВСУ предупредили: на Харьков с востока летят беспилотники. Практически сразу добавилась угроза применения КАБов и баллистических ракет. Одновременно на Киев полетели реактивные БпЛА. По состоянию на 09:25 тревога в городе продолжается.