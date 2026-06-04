В Харькове троллейбус №11 будет курсировать по-другому – детали

Троллейбус №11 временно будет курсировать в Харькове по-новому. Об этом сообщили утром 4 июня в пресс0службе мэрии.

Так, по данным горсовета, интервал движения на троллейбусном маршруте №11 будет временно увеличен с 10:00 до 15:00.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом контактной сети», – отметили в мэрии.

На период работ часть троллейбусов будет проходить обесточенный участок на автономном ходу, а остальные будут курсировать по маршруту №27, добавили в сообщении.