В Харькове троллейбус №11 будет курсировать по-другому – детали
Фото: ХГС
Троллейбус №11 временно будет курсировать в Харькове по-новому. Об этом сообщили утром 4 июня в пресс0службе мэрии.
Так, по данным горсовета, интервал движения на троллейбусном маршруте №11 будет временно увеличен с 10:00 до 15:00.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом контактной сети», – отметили в мэрии.
На период работ часть троллейбусов будет проходить обесточенный участок на автономном ходу, а остальные будут курсировать по маршруту №27, добавили в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 10:15;