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Розмінування на Харківщині продовжується: де буде гучно

Суспільство 10:53   04.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Розмінування на Харківщині продовжується: де буде гучно

У пресслужбі ХОВА попереджають, що сьогодні, 4 червня, на Харківщині проводитимуться піротехнічні роботи. 

Зокрема, знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети у Чугуївському та Ізюмському районах:

  • з 10:00 до 15:00 включно біля села Таранівка Чугуївського району;
  • з 12:00 до 14:00 включно неподалік села Бражківка Ізюмського району.

“Можливі звуки вибухів – планове знешкодження вибухонебезпечних предметів”, – додали в ХОВА.

Нагадаємо, вранці 4 червня в ГУ ДСНС України в Харківській області повідомляли, що за добу рятувальники загасили дев’ять пожеж, які почалися після російських обстрілів у Харкові, а також Харківському районі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 10:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ХОВА попереджають, що сьогодні, 4 червня, на Харківщині проводитимуться піротехнічні роботи. ".