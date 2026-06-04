Розмінування на Харківщині продовжується: де буде гучно

У пресслужбі ХОВА попереджають, що сьогодні, 4 червня, на Харківщині проводитимуться піротехнічні роботи.

Зокрема, знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети у Чугуївському та Ізюмському районах:

з 10:00 до 15:00 включно біля села Таранівка Чугуївського району;

з 12:00 до 14:00 включно неподалік села Бражківка Ізюмського району.

“Можливі звуки вибухів – планове знешкодження вибухонебезпечних предметів”, – додали в ХОВА.

Нагадаємо, вранці 4 червня в ГУ ДСНС України в Харківській області повідомляли, що за добу рятувальники загасили дев’ять пожеж, які почалися після російських обстрілів у Харкові, а також Харківському районі.