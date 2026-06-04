Розмінування на Харківщині продовжується: де буде гучно
У пресслужбі ХОВА попереджають, що сьогодні, 4 червня, на Харківщині проводитимуться піротехнічні роботи.
Зокрема, знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети у Чугуївському та Ізюмському районах:
- з 10:00 до 15:00 включно біля села Таранівка Чугуївського району;
- з 12:00 до 14:00 включно неподалік села Бражківка Ізюмського району.
“Можливі звуки вибухів – планове знешкодження вибухонебезпечних предметів”, – додали в ХОВА.
Нагадаємо, вранці 4 червня в ГУ ДСНС України в Харківській області повідомляли, що за добу рятувальники загасили дев’ять пожеж, які почалися після російських обстрілів у Харкові, а також Харківському районі.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 10:53;