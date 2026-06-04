Разминирование на Харьковщине продолжается: где будет громко
Фото: e-forest.gov.ua
В пресс-службе ХОВА предупреждают, что сегодня, 4 июня, на Харьковщине будут проводиться пиротехнические работы.
В частности, обезвреживать взрывоопасные предметы будут в Чугуевском и Изюмском районах:
- с 10:00 до 15:00 включительно возле села Тарановка Чугуевского района;
- с 12:00 до 14:00 включительно недалеко от села Бражковка Изюмского района.
«Возможные звуки взрывов – плановое обезвреживание взрывоопасных предметов», – добавили в ХОВА.
Напомним, утром 4 июня в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщали, что за сутки спасатели потушили девять пожаров, которые начались после российских обстрелов в Харькове, а также Харьковском районе.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 10:53;