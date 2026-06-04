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Разминирование на Харьковщине продолжается: где будет громко

Общество 10:53   04.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Разминирование на Харьковщине продолжается: где будет громко Фото: e-forest.gov.ua

В пресс-службе ХОВА предупреждают, что сегодня, 4 июня, на Харьковщине будут проводиться пиротехнические работы. 

В частности, обезвреживать взрывоопасные предметы будут в Чугуевском и Изюмском районах:

  • с 10:00 до 15:00 включительно возле села Тарановка Чугуевского района;
  • с 12:00 до 14:00 включительно недалеко от села Бражковка Изюмского района.

«Возможные звуки взрывов – плановое обезвреживание взрывоопасных предметов», – добавили в ХОВА.

Напомним, утром 4 июня в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщали, что за сутки спасатели потушили девять пожаров, которые начались после российских обстрелов в Харькове, а также Харьковском районе.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 10:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА предупреждают, что сегодня, 4 июня, на Харьковщине будут проводиться пиротехнические работы. ".