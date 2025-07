Топ-5 неудачных проектов, испортивших Харьков, назвала известный архитектор

Руководитель архитектурной студии SBM Studio Ольга Клейтман в интервью МГ «Объектив» заявила, что зоопарк после реконструкции стал похож на недостроенный египетский отель.

Многим харьковчанам Клейтман известна, как глава студии, создавшей проект реконструкции одного из любимых мест отдыха — Саржиного Яра. Однако сама она не вполне довольна результатом, отмечая, что не все удалось воплотить в жизнь. Не менее критично отзывается и о других масштабных реконструкциях, а также строительных проектах, которые реализовали в городе. По нашей просьбе архитектор назвала наиболее неудачные, с ее точки зрения, решения.

«Очень, очень не нравится то, что сделали с Центральным парком. Этот парк «имени белочки». Очень много денег он требует, тянет. Людям не позволяют даже на траву ступить, и вообще, я считаю, что это такой Диснейленд для бедных. Конечно, не нравится то, что выросло за Колесом обозрения и нависает над центральной аллеей. Очень не нравится то, что сделали с Каскадом. Убили такой милый, такой волшебный уголок сада Шевченко. И мало того, что убили Каскад, забрали воду, забетонировали это все, так еще напротив построили это одоробло, которое, в принципе, ликвидировало прекрасную смотровую площадку, там уже некуда смотреть. Зоопарк — это best of the best, это мой топчик, потому что потрачено 2,5 миллиарда и уничтожены почти все дубы 200-летние там. Если вы посмотрите, сравните фото до реконструкции и после, то там полностью уничтожены насаждения. И сейчас это просто бетонная пустыня, сверху это напоминает очень недостроенный египетский отель. И там летом вообще невозможно находиться. Это же был университетский ботанический сад раньше. И там были такие же дубы, как и сейчас в ботаническом саду», — поделилась специалист.

Говоря о зоопарке, она отметила: «Ко мне часто иностранцы приезжают, и была глава Rotary Club из Альбукерке. И когда мы с ней общались, я говорю: вас уже водили в зоопарк? А она из Индии, происхождение у нее из Индии, и она мне говорит: нет, нет, я туда не пошла, там очень жарко. Человек, который родился в Индии, ему жарко в нашем зоопарке».