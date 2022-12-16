Терехов и Фостер спланировали, что будет возле рынка «Барабашово» после победы
Харьковский городской голова Игорь Терехов впервые вживую встретился с архитектором Норманом Фостером, который специально приехал в Украину для обсуждения послевоенного восстановления Харькова.
«Вместе обсудили генеральный план города и восстановление жилых районов, а также создание не просто научного парка, а целого научного сообщества, настоящего научного района. В нем будет все — площадка для развития стартапов, университеты, жилье, зеленая зона, рынок — вся необходимая для комфортной жизни и развития экономики инфраструктура», — написал Терехов в Telegram.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, научный парк с жилой застройкой планируется после победы возле рынка «Барабашово», часть которого была разрушена российскими обстрелами.
В отличие от территорий в районе Харьковского авиазавода и бывшего завода «Серп и молот», которые также рассматривались как варианты, участок в районе «Барабашово» имеет ряд преимуществ: там сформирована развитая транспортная система, есть возможность расширения территорий, и рядом расположена природная зона, пишет пресс-служба со ссылкой на слова Фостера.
«Там течет река. Архитекторы говорят, что она промышленная, но ее можно ревитализировать и сделать там природный ландшафт. Это место станет магнитом в этом районе… Это будет район с плотной жилой застройкой, невысокой — максимум 6-7 этажей, разделенный на кварталы, как в европейских городах, зеленый, безопасный. Фокус будет направлен на человека: как ему удобно ходить, где парковать машину. На этот научный парк будут приезжать смотреть туристы», — отметил британский архитектор.
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Также Фостер отметил, что в плане послевоенного восстановления Харькова учтут развитие жилых районов, транспортной сети, создание комфортной инфраструктуры. Районы планируют объединить зелеными зонами с велосипедными дорожками. По его словам, реки, протекающие на территории города, позволяют это сделать.
Также архитектор заявил, что в Харькове необходимо сохранить культурное наследие, модернизировать промышленный сектор, энергетическую инфраструктуру, создать город будущего — город новых технологий и инновационных подходов.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 19:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов впервые вживую встретился с архитектором Норманом Фостером, который специально приехал в Украину для обсуждения послевоенного восстановления Харькова.".