Все пострадавшие от обстрелов дома Харькова постараются сохранить
О планах восстановления Харькова рассказали на презентации проектов Генерального плана города архитекторы из бюро Нормана Фостера. Подробности сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.
«Руководитель местной группы архитекторов и рабочей группы Дмитрий Фоменко отметил, что проблема жилищного фонда в Харькове делится на три части. Первая – дома, пострадавшие от российской военной агрессии. Вторая – дома, которые были давно построены и срок эксплуатации которых уже истек. Третья – проблема нового жилья, которого не хватает. Фоменко заверил, что они будут стараться, чтобы все дома, пострадавшие от военной агрессии России, были сохранены, — сообщили в ХАЦ. — Есть стремление сделать их удобными для жизни и энергоэффективными. Для новых домов также будет одним из главных условий – они должны быть максимально энергоэффективны и построены с применением современных технологий».
По подсчетам специалистов бюро Нормана Фостера (Alberto Cendoya, Diego Lopez), треть харьковчан проживает в панельных домах. И эти дома необходимо адаптировать к системе энергосбережения. Также разрабатывают схему строительства социального жилья, в том числе — мест для отдыха.
Видение генплана Харькова в бюро Фостера уже «финализировали». Однако, как отметили в ХАЦ, на встрече по разработке генплана Харькова не показали ни одной графики — при том, что по планам восстановления Николаева такие визуализации были.
Работа над проектами восстановления Харькова продолжается. Местные архитекторы, представители мэрии, команда Фостера и привлеченные эксперты Оксфордского и Гарвардского университетов раз в неделю проводят онлайн-встречи рабочей группы. На ближайшее время запланировано мероприятие по укрытиям гражданской обороны в Харькове, в январе — онлайн-встреча по озеленению города.
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«Также подобная встреча будет относительно цифровизации. Также в рамках разработки генплана состоится еще встреча архитекторов в Сан-Марино. Кроме этого запланирован еще один онлайн-опрос харьковчан. Архитекторы бюро Фостера отметили, что на сферах сохранения культурного наследия, развития современного транспорта, речной сферы и науки будет разработан генплан города», — сообщили антикоррупционеры.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 09:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О планах восстановления Харькова рассказали на презентации проектов Генерального плана города архитекторы из бюро Нормана Фостера. Подробности сообщили в Харьковском антикоррупционном центре".