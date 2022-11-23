Усі постраждалі від обстрілів будинки Харкова намагатимуться зберегти

Про плани відновлення Харкова розповіли на презентації проєктів Генерального плану міста архітектори із бюро Нормана Фостера. Подробиці повідомили у Харківському антикорупційному центрі.

“Керівник місцевої групи архітекторів та робочої групи Дмитро Фоменко зазначив що проблема житлового фонду у Харкові ділиться на три частини. Перша – будинки, які постраждали від російської військової агресії. Друга – будинки, які були давно побудовані і строк експлуатації яких вже вийшов. Третя – проблема нового житла, якого не вистачає. Фоменко запевнив, що вони будуть намагатися, щоб усі будинки, які постраждали від військової агресії росії – були збережені, – повідомили в ХАЦ. – Є прагнення їх зробити зручними для життя та енергоефективними. Для нових будинків також буде однією з головних умов – вони мають бути максимально енергоефективними та побудовані із застосуванням сучасних технологій”.

За підрахунками фахівців бюро Нормана Фостера (Alberto Cendoya, Diego Lopez), третина харків’ян мешкає у панельних будинках. І ці будинки необхідно адаптувати до системи енергозбереження. Також розробляють схему будівництва соціального житла, зокрема місць для відпочинку.

Бачення генплану Харкова у бюро Фостера вже “фіналізували”. Однак, як зазначили в ХАЦ, на зустрічі з розробки генплану Харкова не показали жодної графіки – при тому, що відносно планів відновлення Миколаєва такі візуалізації були.

Робота над проєктами відновлення Харкова продовжується. Місцеві архітектори, представники мерії, команда Фостера та залучені експерти Оксфордського та Гарвардського університетів раз на тиждень проводять онлайн-зустріч робочої групи. Найближчим часом заплановано захід щодо укриттів цивільної оборони в Харкові, у січні – онлайн-зустріч із озеленення міста.

“Також подібна зустріч буде щодо цифровізації. Також в рамках розробки генплану відбудеться ще зустріч архітекторів в Сан-Маріно. Крім цього заплановане ще одне онлайн-опитування харків’ян. Архітектори бюро Фостера зазначили, що на сферах збереження культурної спадщини, розвитку сучасного транспорту, річкової сфери та науки і буде розроблений генплан міста“, – повідомили антикорупціонери.