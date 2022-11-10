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Як відновлюють будинки в Індустріальному та Холодногірському районах (фото)

Суспільство 17:56   10.11.2022
Елена Нагорная
Як відновлюють будинки в Індустріальному та Холодногірському районах (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харкові продовжуються ремонти в житлових будинках, які були частково зруйновані внаслідок обстрілів армії РФ.

В Індустріальному районі працівники будівельних компаній відновлюють бетонні перекриття, сходові клітини та внутрішньобудинкові мережі опалення та водопостачання, повідомляють у міськраді.

У Холодногірському районі у зв’язку з частковою руйнацією та наявністю значних тріщин у стінах будинку по вул. Полтавський Шлях фахівці КП “Харківспецбуд” відновлюють цегляну кладку стін та підсилюють їх металевими конструкціями.

У свою чергу фахівці АТ “Житлобуд-1” та АТ “Житлобуд-2” продовжують ремонти пошкоджених будинків по вул. Холодногірській та вул. Великій Панасівській.


Фото: Харківська міськрада

Раніше Харківська мерія продемонструвала, як тривають роботи у будинках Немишлянського району.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 17:56;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжуються ремонти в житлових будинках, які були частково зруйновані внаслідок обстрілів армії РФ.".