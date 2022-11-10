Как восстанавливают дома в Индустриальном и Холодногорском районах (фото)
В Харькове продолжаются ремонты в жилых домах, которые были частично разрушены в результате обстрелов армии РФ.
В Индустриальном районе работники строительных компаний восстанавливают бетонные перекрытия, лестничные клетки и внутридомовые сети отопления и водоснабжения, сообщают в горсовете.
В Холодногорском районе в связи с частичным разрушением и наличием значительных трещин в стенах дома по ул. Полтавский Шлях специалисты КП «Харьковспецстрой» восстанавливают кирпичную кладку стен и усиливают их металлическими конструкциями.
В свою очередь специалисты АО «Жилстрой-1» и АО «Жилстрой-2» продолжают ремонты поврежденных домов по ул. Холодногорской и ул. Большой Панасовской.
Ранее Харьковская мэрия продемонстрировала, как идут работы в домах Немышлянского района.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 17:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжаются ремонты в жилых домах, которые были частично разрушены в результате обстрелов армии РФ.".