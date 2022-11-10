Live
  • Четверг 10.11.2022
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.75
    • 🟢

Как восстанавливают дома в Индустриальном и Холодногорском районах (фото)

Общество 17:56   10.11.2022
Елена Нагорная
Как восстанавливают дома в Индустриальном и Холодногорском районах (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове продолжаются ремонты в жилых домах, которые были частично разрушены в результате обстрелов армии РФ.

В Индустриальном районе работники строительных компаний восстанавливают бетонные перекрытия, лестничные клетки и внутридомовые сети отопления и водоснабжения, сообщают в горсовете.

В Холодногорском районе в связи с частичным разрушением и наличием значительных трещин в стенах дома по ул. Полтавский Шлях специалисты КП «Харьковспецстрой» восстанавливают кирпичную кладку стен и усиливают их металлическими конструкциями.

В свою очередь специалисты АО «Жилстрой-1» и АО «Жилстрой-2» продолжают ремонты поврежденных домов по ул. Холодногорской и ул. Большой Панасовской.

Ранее Харьковская мэрия продемонстрировала, как идут работы в домах Немышлянского района.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:16
На ремонте вуза в Харькове разбазарили 650 тыс. Подозревают директора фирмы
17:25
Синегубов — о текущей ситуации с включением отопления на Харьковщине
14:21
Российская армия сбросила авиабомбы ФАБ-500 на село на Харьковщине (фото)
12:59
В Харькове восстанавливают рухнувшие стены панельных домов (фото)
08:40
Синегубов сообщил об одном раненом за сутки на Харьковщине

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Как восстанавливают дома в Индустриальном и Холодногорском районах (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 17:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжаются ремонты в жилых домах, которые были частично разрушены в результате обстрелов армии РФ.".