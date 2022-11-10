В Харькове восстанавливают рухнувшие стены панельных домов (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове после российских обстрелов отстраивают не только кирпичную кладку старых зданий, но и «возвращают на место» выбитые фрагменты «панелек».
Подобные работы проходят сразу в нескольких спальных районах города. В Харьковской мэрии продемонстрировали, как идут работы в домах Немышлянского района.
«Работы продолжаются в домах на Салтовском шоссе. В одном из них специалисты демонтировали аварийные стены, восстановили плиты перекрытия и укрепили стены на 4-м и 5-м этажах», — сообщила пресс-служба горсовета.
По другому адресу продолжают укреплять перекрытия на кровле дома.
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Напомним, первые сообщения о начале восстановления разрушенных обстрелами панельных домов в Харькове появились еще в октябре.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 12:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове после российских обстрелов отстраивают не только кирпичную кладку старых зданий, но и «возвращают на место» выбитые фрагменты «панелек»".