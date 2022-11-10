В Харькове восстанавливают рухнувшие стены панельных домов (фото)

В Харькове после российских обстрелов отстраивают не только кирпичную кладку старых зданий, но и «возвращают на место» выбитые фрагменты «панелек».

Подобные работы проходят сразу в нескольких спальных районах города. В Харьковской мэрии продемонстрировали, как идут работы в домах Немышлянского района.

«Работы продолжаются в домах на Салтовском шоссе. В одном из них специалисты демонтировали аварийные стены, восстановили плиты перекрытия и укрепили стены на 4-м и 5-м этажах», — сообщила пресс-служба горсовета.

По другому адресу продолжают укреплять перекрытия на кровле дома.

Напомним, первые сообщения о начале восстановления разрушенных обстрелами панельных домов в Харькове появились еще в октябре.