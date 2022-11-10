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В Харькове восстанавливают рухнувшие стены панельных домов (фото)

Общество 12:59   10.11.2022
Оксана Горун
В Харькове восстанавливают рухнувшие стены панельных домов (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове после российских обстрелов отстраивают не только кирпичную кладку старых зданий, но и «возвращают на место» выбитые фрагменты «панелек».

Подобные работы проходят сразу в нескольких спальных районах города. В Харьковской мэрии продемонстрировали, как идут работы в домах Немышлянского района.

Ремонт панельной многоэтажки после обстрелов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

«Работы продолжаются в домах на Салтовском шоссе. В одном из них специалисты демонтировали аварийные стены, восстановили плиты перекрытия и укрепили стены на 4-м и 5-м этажах», — сообщила пресс-служба горсовета.

Ремонт панельной многоэтажки после обстрелов в Харькове 2

По другому адресу продолжают укреплять перекрытия на кровле дома.

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    • Напомним, первые сообщения о начале восстановления разрушенных обстрелами панельных домов в Харькове появились еще в октябре.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 12:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове после российских обстрелов отстраивают не только кирпичную кладку старых зданий, но и «возвращают на место» выбитые фрагменты «панелек»".