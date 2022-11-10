У Харкові відновлюють стіни панельних будинків, що рухнули (фото)

У Харкові після російських обстрілів відбудовують не лише цегляну кладку старих будівель, а й “повертають на місце” вибиті фрагменти “панелек”.

Подібні роботи відбуваються одразу в кількох спальних районах міста. У Харківській мерії продемонстрували, як тривають роботи в будинках Немишлянського району.

“Роботи тривають у будинках на Салтівському шосе. В одному з них фахівці демонтували аварійні стіни, відновили плити перекриття та зміцнили стіни на 4-му та 5-му поверхах”, – повідомила пресслужба міськради.

За іншою адресою продовжують зміцнювати перекриття на покрівлі будинку.

Нагадаємо, перші повідомлення про початок відновлення зруйнованих обстрілами панельних будинків у Харкові з’явилися ще в жовтні.