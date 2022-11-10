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У Харкові відновлюють стіни панельних будинків, що рухнули (фото)

Суспільство 12:59   10.11.2022
Оксана Горун
У Харкові відновлюють стіни панельних будинків, що рухнули (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харкові після російських обстрілів відбудовують не лише цегляну кладку старих будівель, а й “повертають на місце” вибиті фрагменти “панелек”.

Подібні роботи відбуваються одразу в кількох спальних районах міста. У Харківській мерії продемонстрували, як тривають роботи в будинках Немишлянського району.

Ремонт панельної багатоповерхівки після обстрілів у Харкові

“Роботи тривають у будинках на Салтівському шосе. В одному з них фахівці демонтували аварійні стіни, відновили плити перекриття та зміцнили стіни на 4-му та 5-му поверхах”, – повідомила пресслужба міськради.

Ремонт панельної багатоповерхівки після обстрілів у Харкові 2

За іншою адресою продовжують зміцнювати перекриття на покрівлі будинку.

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    • Нагадаємо, перші повідомлення про початок відновлення зруйнованих обстрілами панельних будинків у Харкові з’явилися ще в жовтні.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 12:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові після російських обстрілів відбудовують не лише цегляну кладку старих будівель, а й “повертають на місце” вибиті фрагменти “панелек”".