У Харкові відновлюють стіни панельних будинків, що рухнули (фото)
Фото: Харківська міськрада
У Харкові після російських обстрілів відбудовують не лише цегляну кладку старих будівель, а й “повертають на місце” вибиті фрагменти “панелек”.
Подібні роботи відбуваються одразу в кількох спальних районах міста. У Харківській мерії продемонстрували, як тривають роботи в будинках Немишлянського району.
“Роботи тривають у будинках на Салтівському шосе. В одному з них фахівці демонтували аварійні стіни, відновили плити перекриття та зміцнили стіни на 4-му та 5-му поверхах”, – повідомила пресслужба міськради.
За іншою адресою продовжують зміцнювати перекриття на покрівлі будинку.
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Нагадаємо, перші повідомлення про початок відновлення зруйнованих обстрілами панельних будинків у Харкові з’явилися ще в жовтні.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 12:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові після російських обстрілів відбудовують не лише цегляну кладку старих будівель, а й “повертають на місце” вибиті фрагменти “панелек”".