В Харькове — перепады напряжения: возможны изменения в работе транспорта

Вечером 16 ноября в Харькове сообщают о перепадах напряжения в электросети. Поэтому возможны изменения в работе общественного транспорта.

Информация о перепадах напряжения начала распространяться в Telegram-каналах после 16:00.

Поэтому возможны изменения и задержки в работе многих маршрутов электротранспорта, сообщает Telegram-канал “Транспорт Харькова”.

Также там отметили, что с задержками работает метро.

«На некоторых участках поезда едут с пониженной скоростью. На расписание пока, наверное, можно не ориентироваться», — говорится в сообщении.