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В Харькове — перепады напряжения: возможны изменения в работе транспорта

Общество 16:36   16.11.2026
Виктория Яковенко
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В Харькове — перепады напряжения: возможны изменения в работе транспорта

Вечером 16 ноября в Харькове сообщают о перепадах напряжения в электросети. Поэтому возможны изменения в работе общественного транспорта.

Информация о перепадах напряжения начала распространяться в Telegram-каналах после 16:00.

Поэтому возможны изменения и задержки в работе многих маршрутов электротранспорта, сообщает Telegram-канал “Транспорт Харькова”.

Также там отметили, что с задержками работает метро.

«На некоторых участках поезда едут с пониженной скоростью. На расписание пока, наверное, можно не ориентироваться», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2026 в 16:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 16 ноября в Харькове сообщают о перепадах напряжения в электросети. Поэтому возможны изменения в работе общественного транспорта.".