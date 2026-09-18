Более 6 тысяч новых домов: результаты «єВідновлення» на Харьковщине

В рамках программы «єВідновлення» профильные комиссии сформировали на Харьковщине 12567 сертификатов за уничтоженное имущество на общую сумму более 16,8 млрд гривен, сообщают в ХОВА.

Владельцы жилых сертификатов уже приобрели 6095 объектов недвижимости на территории региона, в том числе 5109 квартир и 986 частных домов. Общая стоимость приобретенного жилья превышает 12 миллиардов гривен, из которых более 10 миллиардов уплачено за счет жилищных сертификатов.

«В общем уже использовано более 8500 жилищных сертификатов, выданных за уничтоженное имущество в Харьковской области. Большинство получателей приобрело жилье в областном центре, Изюмской, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской громадах. Часть жителей Харьковской области воспользовалась сертификатами для приобретения имущества в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях Украины», — рассказали в ХОВА.

Кроме этого, жильцы подали 76217 заявлений на получение компенсации для ремонта поврежденного жилья. Через Дію поступило 255877 информационных сообщений о поврежденном имуществе.

Уже 49851 заявитель получил денежную помощь на ремонт жилья, поврежденного в результате действий оккупантов. Общая сумма выплат составляет более 5 миллиардов гривен. Еще 1429 заявителям согласована компенсация и переданы средства на выплату на общую сумму 115,2 млн грн.

«В Государственный реестр уже внесена информация о 110 583 поврежденных и уничтоженных объектах недвижимости на территории Харьковщины. По программе єВідновлення в области уже восстановили 9831 квартиру и 8198 частных домов», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.