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Пассажиров предупредили об изменениях в движении электричек на Харьковщине

Общество 14:40   18.09.2026
Виктория Яковенко
Пассажиров предупредили об изменениях в движении электричек на Харьковщине

По соображениям безопасности внесли изменения в движение пригородных поездов на участке Харьков – Герсевановский, сообщили в Telegram-канале «Укрзалізниця: пригородные поезда».

По данным железнодорожников, сегодня, 18 сентября, меняется маршрут поезда №6853 Шурино – Герсевановский (вместо Харьков-Пассажирский – Герсевановский).

Поезд №6524 Герсевановский – Харьков-Пассажирский выведен из графика.

«Извиняем за временные неудобства и благодарим за понимание», — пишут в УЗ.

Напомним, 18 сентября враг ударил БпЛА «Герань-4» по электричке возле станции «Липковатовка» в Харьковском районе. В результате атаки 30-летний мужчина погиб, еще восемь ранены. Укрзалізниця информирует, что людей раньше времени эвакуировали, но не все отошли на безопасное расстояние.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 14:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По соображениям безопасности внесли изменения в движение пригородных поездов на участке Харьков – Герсевановский, сообщили в Telegram-канале «Укрзалізниця: пригородные поезда».".