Не вернулся в часть и душил 14-летнюю: приговор курсанту на Харьковщине

Пять лет в тюрьме проведет 18-летний курсант военной академии, который больше месяца уклонялся от военной обязанности и напал на несовершеннолетнюю в Люботине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант находился на стационарном лечении с 7 по 20 мая. После выписки он должен был прибыть в свое подразделение, но этого не сделал. Зато остался вне места службы и до 7 июля без уважительных причин не исполнял обязанности военнослужащего.

А утром 7 июля в Люботине — родном городе курсанта — он заметил 14-летнюю знакомую и решил завладеть ее мобильным телефоном, рассказали правоохранители.

«Юноша незаметно пошел за девушкой, подошел со спины и схватил ее за шею. Он сжимал ее так сильно, что потерпевшая потеряла сознание. Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, нападающий забрал iPhone и сбежал», — отметили в прокуратуре.

Когда девушка пришла в себя, она рассказала о нападении матери. Женщина обратилась в полицию. В тот же день молодого человека задержали.

В суде он признал вину и искренне раскаялся. Признался, что телефон девушки хотел продать, добавили в прокуратуре.

Суд признал курсанта виновным в неявке вовремя на службу без уважительных причин и разбоев. Ему назначили 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.