Live

Девочку-подростка на Харьковщине душили ради iPhone: подозревают 18-летнего

Происшествия 12:05   10.07.2026
Виктория Яковенко
Девочку-подростка на Харьковщине душили ради iPhone: подозревают 18-летнего Фото: Харьковская областная прокуратура

7 июля в городе Люботин произошло нападение на 14-летнюю девушку. Правоохранители считают, что это совершил 18-летний знакомый потерпевшей.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант заметил девушку и решил на нее напасть.

«Он незаметно проследовал за девушкой, подошел к ней со спины и начал душить с такой силой, что она потеряла сознание. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, нападающий забрал из заднего кармана ее шорт iPhone и сбежал», — выяснили правоохранители.

Придя в себя, девочка сразу рассказала обо всем матери, которая немедленно обратилась в полицию.

В тот же день правоохранители задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении в разбое, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Парню уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее правоохранители задержали двух мужчин, которые, по данным областной прокуратуры, напали на предпринимателя в Харькове и украли у него 50 тысяч долларов.

Читайте также: «Так больше не будем»: участники конфликта с ТЦК извинились и пойдут служить

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 10 июля: смертельный обстрел Валок
Новости Харькова — главное 10 июля: смертельный обстрел Валок
10.07.2026, 13:18
Нельзя бесконечно закрывать глаза на бусификацию — Терехов о событии во Львове
Нельзя бесконечно закрывать глаза на бусификацию — Терехов о событии во Львове
09.07.2026, 15:38
«Так больше не будем»: участники конфликта с ТЦК извинились и пойдут служить
«Так больше не будем»: участники конфликта с ТЦК извинились и пойдут служить
10.07.2026, 08:59
Ливни, гроза, шквалы: прогноз погоды по Харькову и области на 10 июля
Ливни, гроза, шквалы: прогноз погоды по Харькову и области на 10 июля
09.07.2026, 20:04
Заявление Терехова о «бусификации», предложение о мобильных АЗС — итоги 9 июля
Заявление Терехова о «бусификации», предложение о мобильных АЗС — итоги 9 июля
09.07.2026, 23:00
В субботу в Харькове и области будет опасная погода: предупреждение синоптиков
В субботу в Харькове и области будет опасная погода: предупреждение синоптиков
10.07.2026, 13:31

Новости по теме:

10.07.2026
Двое полицейских могли «продать» бронь военнообязанному: сколько просили
09.07.2026
Как заповедный фонд оказался в частных руках: на Харьковщине судятся за 150 га
09.07.2026
Более 250 ДТП произошло на Харьковщине в июне: самые опасные дни назвала НПУ
09.07.2026
Долги за землю: с кого хотят взыскать миллионы грн на Харьковщине
08.07.2026
Позвали в отель и отравили: девочек подозревают в убийстве военного в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Девочку-подростка на Харьковщине душили ради iPhone: подозревают 18-летнего», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 12:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 июля в городе Люботин произошло нападение на 14-летнюю девушку. Правоохранители считают, что это совершил 18-летний знакомый потерпевшей.".