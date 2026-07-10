Девочку-подростка на Харьковщине душили ради iPhone: подозревают 18-летнего

7 июля в городе Люботин произошло нападение на 14-летнюю девушку. Правоохранители считают, что это совершил 18-летний знакомый потерпевшей.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант заметил девушку и решил на нее напасть.

«Он незаметно проследовал за девушкой, подошел к ней со спины и начал душить с такой силой, что она потеряла сознание. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, нападающий забрал из заднего кармана ее шорт iPhone и сбежал», — выяснили правоохранители.

Придя в себя, девочка сразу рассказала обо всем матери, которая немедленно обратилась в полицию.

В тот же день правоохранители задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении в разбое, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Парню уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее правоохранители задержали двух мужчин, которые, по данным областной прокуратуры, напали на предпринимателя в Харькове и украли у него 50 тысяч долларов.