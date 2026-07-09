Более 250 ДТП произошло на Харьковщине в июне: самые опасные дни назвала НПУ

На территории Харьковщины в июне произошло 257 аварий, из которых 71 – с пострадавшими. В результате ДТП шесть человек погибли и 96 получили травмы, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

За полгода в регионе зарегистрировали 1540 дорожно-транспортных происшествий, 305 из них — с пострадавшими. В результате аварий за этот период погибли 40 человек, 413 – травмированы, добавили правоохранители.

«Больше всего ДТП с пострадавшими произошли по причине нарушения скорости движения и несоблюдения безопасного интервала. Значительное количество ДТП с погибшими и/или травмированными произошло в результате столкновений, перебрасываний авто и наезда на препятствие. Наибольшее количество ДТП с пострадавшими зарегистрировано в воскресенье. Также высокий уровень аварий с потерпевшими наблюдается в субботу. Аварии с погибшими и/или травмированными происходили в период с 10 до 19 часов суток, а пик количества таких аварий — с 17 по 19 часов», — установили в полиции.

Правоохранители уточняют: по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество автопроисшествий с потерпевшими с участием пешеходов. В результате таких ДТП погибли восемь пешеходов, 41 – получили травмы.

«В течение отчетного периода в Харьковской области зафиксировано 37 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых погиб один ребенок и 48 травмированы», — добавили в полиции.