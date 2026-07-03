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Съехал в котлован и ушел с места ДТП: водителя в Харькове нашли патрульные

Общество 16:06   03.07.2026
Виктория Яковенко
Съехал в котлован и ушел с места ДТП: водителя в Харькове нашли патрульные Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Авария произошла накануне, 2 июля, днем ​​по улице Золочевской, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Заявитель сообщил, что водитель автомобиля Skoda, двигаясь задним ходом, совершил наезд ограждения и допустил съезд в котлован, после чего решил уйти с места происшествия», — отметили правоохранители.

Заявитель предоставил полицейским фотографию предполагаемого виновника ДТП.

«Во время отработки прилегающей территории инспекторы обнаружили мужчину, который по внешним признакам похож на человека, изображенного на предоставленном фото. Во время общения патрульные обнаружили у гражданина признаки наркотического опьянения, по предложению пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина отказался», — отметили патрульные.

Инспекторы отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по: ст. 122-4 (оставление места ДТП), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) КУоАП.

Также ему было вынесено административное постановление по: ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП.

ДТП в Харькове
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
ДТП в Харькове
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, 2 июля в районе перекрестка проспекта Героев Харькова и площади Защитников Украины произошло смертельное ДТП. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, мотоцикл Suzuki под управлением 32-летнего водителя сбил на 68-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Затем мотоцикл столкнулся с припаркованным автомобилем Skoda. Женщина умерла в «скорой».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 16:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла накануне, 2 июля, днем ​​по улице Золочевской, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.".