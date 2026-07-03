З’їхав у котлован і пішов з місця ДТП: водія у Харкові знайшли патрульні

Аварія сталася напередодні, 2 липня, вдень на вулиці Золочівській, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Заявник повідомив, що водій автомобіля Skoda рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд огородження та допустив з’їзд у котлован, після чого вирішив піти з місця пригоди», – зазначили правоохоронці.

Заявник надав поліцейським фотографію ймовірного винуватця ДТП.

«Під час відпрацювання прилеглої території інспектори виявили чоловіка, який за зовнішніми ознаками був схожий на особу, зображену на наданому фото. Під час спілкування патрульні виявили у громадянина ознаки наркотичного сп’яніння, на пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився», – зазначили патрульні.

Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за: ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння повторно протягом року) КУпАП.

Також йому винесли адміністративну постанову за: ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.

Нагадаємо, 2 липня в районі перехрестя проспекту Героїв Харкова та Майдану Захисників України сталася смертельна ДТП. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, мотоцикл “Suzuki” під керуванням 32-річного водія збив на 68-річну жінку-пішохода, яка переходила проїзну частину по регульованому пішохідному переходу. Потім мотоцикл зіштовхнувся з припаркованим автомобілем “Skoda”. Жінка померла у “швидкій”.