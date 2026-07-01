16-річний мотоцикліст постраждав у ДТП на Харківщині

Аварія сталася 30 червня близько 19:35 у місті Чугуїв, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Попередньо встановлено, що 45-річний водій автомобіля Toyota допустив зіткнення з мотоциклом Mustang, під керуванням 16-річного хлопця. Неповнолітній мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований”, – розповіли правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Правоохоронці закликають неповнолітніх водіїв двоколісного транспорту та їхніх батьків суворо дотримуватися правил дорожнього руху.

“Безпека на дорозі залежить від відповідальності кожного, тому не нехтуйте використанням захисної екіпіровки та шоломів, які рятують життя”, – звернулись у поліції.