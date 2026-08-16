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Чому не всі бажаючі зможуть стати студентами вишів заходу України – Бабічев

Суспільство 20:21   16.08.2026
Оксана Якушко
Чому не всі бажаючі зможуть стати студентами вишів заходу України – Бабічев

В університетах заходу України, які цього року отримали найбільше заяв на вступ, не вистачає викладачів і гуртожитків, пояснив МГ «Об’єктив» Анатолій Бабічев, проректор із науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Цього року найбільше заяв на вступ отримав Національний університет Львівська політехніка — 60,4 тис., на другому місці – ЛНУ ім. Івана Франка (47,1 тис. заяв). Далі йдуть Київська політехніка та Київський універ імені Шевченка. А потім – неочікувано – університети Чернівців і Івано-Франківська. І лише за ними, аж на восьмому місці, Харківський університет ім. Каразіна. Чи можна констатувати, що географія та безпековий фактор важливіша за якісну освіту, ми поцікавилися в Анатолія Бабічева, проректора із науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

«Насправді, головне – це безпекова ситуація. І сьогодні дійсно багато хто з батьків хочуть зробити так, щоб навчання їхніх дітей було не лише цікавим, якісним, а, й, звичайно, проходило в безпечних умовах і у форматі офлайн. Тому що дуже довго у нас онлайн-форма навчання триває: це і часи ковіду, і після цього повномасштабного вторгнення. Тому багато хто сьогодні обирає варіант, щоб відправити своїх дітей за межі прифронтових регіонів. І тому, звичайно, ми бачимо, що і львівські, івано-франківські, закарпатські університети мають дуже високу кількість заяв», – пояснив Бабічев.

Але попри велику кількість заяв, зокрема, у львівських університетах, у них є інша проблема – вони не можуть зарахувати ту кількість студентів, що хочуть навчатися там.

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«Тому, що не вистачає викладачів, науковців, гуртожитків або навіть орендувати житла, наприклад, у Львові, тому що і ціни там дуже високі. Тому інша проблема у наших колег, які постійно до нас звертаються: допоможіть, можливо, хтось є з наших викладачів, хтось знаходиться у Львові, які б могли долучитися до освітнього процесу і таке інше. Чи страждає від цього якість освіти? Важко сказати, однак навіть попри велику кількість охочих, не всі вони стають студентами львівських університетів», – зазначив проректор Каразінського університету.

З іншого боку у ХНУ ім. Каразіна вже не перший рік намагаються провести якусь частину очного навчання для тих, хто знаходиться у Харкові, каже Бабічев.

«Щоб наші студенти могли прийти до університету, звичайно, у безпечне середовище. Щоб вони могли комунікувати зі своїми однолітками, викладачами, науковцями. Тому що онлайн – це дуже добре, але питання соціалізації та роботи в команді є дуже важливим. Тим більше якщо людина хоче побудувати власну кар’єру, траєкторію свого життя, дуже важливо навчитися працювати в команді», – наголосив проректор Каразінського університету.

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2026 в 20:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В університетах заходу України не вистачає викладачів і гуртожитків, пояснив МГ «Об’єктив» Анатолій Бабічев, проректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.".