Почему не все желающие смогут стать студентами вузов запада Украины

В университетах запада Украины, которые в этом году получили больше заявлений на поступление, не хватает преподавателей и общежитий, пояснил МГ «Объектив» Анатолий Бабичев, проректор по научно-педагогической работе Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

В этом году больше всего заявлений на поступление получил Национальный университет Львовская политехника — 60,4 тыс., на втором месте — ЛНУ им. Ивана Франко (47,1 тыс. заявлений). Далее следуют Киевская политехника и Киевский национальный университет имени Шевченко. А потом – неожиданно – университеты Черновцов и Ивано-Франковска. И только за ними, на восьмом месте, Харьковский университет им. Каразина. Можно ли констатировать, что география и фактор безопасности на сегодня важнее качественного образования, мы поинтересовались у Анатолия Бабичева, проректора по научно-педагогической работе Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

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«На самом деле, главное – это безопасность. И сегодня действительно многие родители хотят сделать так, чтобы обучение их детей было не только интересным, качественным, но, и, конечно, проходило в безопасных условиях и в формате офф-лайн. Потому что очень долго у нас онлайн-форма обучения длится: это и времена ковида, и после этого полномасштабное вторжение. Поэтому многие сегодня выбирают вариант, чтобы отправить своих детей за пределы прифронтовых регионов. И поэтому, конечно, мы видим, что и у львовских, ивано-франковских, закарпатских университетов есть очень высокое количество заявлений», — пояснил Бабичев.

Но, несмотря на большое количество заявлений, в частности, во львовских университетах, у них есть другая проблема – они не могут зачислить то количество студентов, которые хотят учиться там.

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«Потому что не хватает преподавателей, ученых, общежитий или даже возможностей арендовать жилье, например, во Львове, потому что цены там очень высокие. Поэтому другая проблема у наших коллег, которые постоянно к нам обращаются: помогите, возможно, кто-то из ваших преподавателей находится во Львове, которые могли бы присоединиться к образовательному процессу и так далее. Страдает ли от этого качество образования? Трудно сказать, тем не менее даже несмотря на большое количество желающих, не все они становятся студентами львовских университетов», — отметил проректор Каразинского университета.

С другой стороны, в ХНУ им. Каразина уже не первый год пытаются провести какую-то часть очного обучения для тех, кто находится в Харькове, говорит Бабичев.

«Чтобы наши студенты могли прийти в университет, в безопасную среду. Чтобы они могли общаться со своими сверстниками, преподавателями, учеными. Потому что онлайн – это очень хорошо, тем не менее, вопрос социализации и работы в команде очень важен. Тем более если человек хочет построить собственную карьеру, траекторию своей жизни, очень важно научиться работать в команде», — подчеркнул проректор Каразинского университета.