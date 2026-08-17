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Какие украинские вузы остались в международных рейтингах во время войны

Общество 08:23   17.08.2026
Оксана Якушко
Какие украинские вузы остались в международных рейтингах во время войны

Киевский Национальный университет им. Шевченко, ХНУ им. Каразина и Киевская политехника остались в топ-1000 лучших вузов мира, несмотря на войну.

Мы почти не теряем в международных рейтингах, несмотря на то, что мы находимся недалеко от фронта, говорит МГ «Объектив» Анатолий Бабичев, проректор по научно-педагогической работе Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

«Если брать самый престижный британский рейтинг QS, мы, Харьковский университет, остаемся сегодня на второй позиции сразу после Киевского университета им. Шевченко. В целом в этом топ-1000 сейчас только три украинских университета остались: Киевский национальный университет им. Шевченко, Харьковский национальный университет им. Каразина и Киевская политехника. Все. Чуть ниже тысячи уже идет Львовская политехника, Харьковская политехника, Львовский университет им. Франко, Киево-Могилянская академия и Сумский государственный университет», — рассказал СГ «Объектив» Анатолий Бабичев.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 08:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киевский Национальный университет им. Шевченко, ХНУ им. Каразина и Киевская политехника остались в топ-1000 лучших вузов мира, несмотря на войну.".