Пожизненное грозит преподавательнице харьковского вуза за госизмену

Старшую преподавательницу английского языка одного из университетов Харькова, работавшую на разведку РФ, будут судить за госизмену, сообщает областная прокуратура.

Активная поклонница «русского мира» неоднократно ездила в РФ после 2014 и даже после начала полномасштабного вторжения. Там женщину и завербовали.

Осенью 2025 года она в Telegram начала общаться с тремя агентами военной разведки РФ и согласилась собирать и передавать разведывательные данные.

Предательница собирала информацию, где расположены украинские военные в Харькове, фотографировала и снимала их. Эту информацию могли использовать для точечных ударов по позициям сил обороны.

Для конспирации она пользовалась отдельным телефоном, переписывалась на английском и регулярно удаляла сообщения, пытаясь скрыть следы предательства, которое длилось до января 2026 года.

Правоохранители задержали женщину, взяли ее под стражу и сообщили о подозрении по факту государственной измены.

Дело рассмотрит Киевский райсуд Харькова. Обвиняемой грозит пожизненное лишение свободы.