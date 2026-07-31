Live

В понедельник часть Киевского района будет без газа

Общество 09:43   31.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
В понедельник часть Киевского района будет без газа

В понедельник, 3 августа, специалисты будут проводить некоторые ремонтные работы на газовых сетях в Киевском районе. Из-за это часть жителей будет без голубого топлива, объяснили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим временно будет прекращено газоснабжение потребителям, которые проживают таким адресам:

  • пер. Беспаловский, 8А
  • ул. Шевченко, 224
  • пер. Остроградский, 4, 4А
  • въезд Бристопольский, 34, 3

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.

Читайте также: Смертельный удар РФ по Изюму: спасатели нашли тело под завалами дома

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Взрыв раздался в Харькове: «Молния» ударила по Салтовке, есть пострадавшая
Взрыв раздался в Харькове: «Молния» ударила по Салтовке, есть пострадавшая
30.07.2026, 20:33
Эксперимент в Харькове: купол от FPV хотят создать над городом
Эксперимент в Харькове: купол от FPV хотят создать над городом
30.07.2026, 17:50
Новости Харькова — главное 31 июля: тревоги, удар по почтовому терминалу
Новости Харькова — главное 31 июля: тревоги, удар по почтовому терминалу
31.07.2026, 09:08
Готовимся к жаре: прогноз погоды на 31 июля в Харькове и области
Готовимся к жаре: прогноз погоды на 31 июля в Харькове и области
30.07.2026, 20:08
Терехов против мотоциклов; у УПЦ (МП) забрали Соборный сквер – итоги 30 июля
Терехов против мотоциклов; у УПЦ (МП) забрали Соборный сквер – итоги 30 июля
30.07.2026, 23:00
В понедельник часть Киевского района будет без газа
В понедельник часть Киевского района будет без газа
31.07.2026, 09:43

Новости по теме:

31.07.2026
Синегубов: за сутки на Харьковщине пострадали семь человек из-за «прилетов»
31.07.2026
Новости Харькова — главное 31 июля: тревоги, удар по почтовому терминалу
30.07.2026
Вопрос КАБов «где-то в сторонке» — Коваленко призвал сместить акценты (видео)
30.07.2026
За неделю в Киевском районе стало почти на полторы тысячи больше цветов
30.07.2026
Новости Харькова — главное 30 июля: купол от FPV, расширили зону эвакуации


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В понедельник часть Киевского района будет без газа», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 09:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 3 августа, специалисты будут проводить некоторые ремонтные работы на газовых сетях в Киевском районе.".