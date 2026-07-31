В понедельник часть Киевского района будет без газа
В понедельник, 3 августа, специалисты будут проводить некоторые ремонтные работы на газовых сетях в Киевском районе. Из-за это часть жителей будет без голубого топлива, объяснили в Харьковском городском филиале «Газсети».
В связи с этим временно будет прекращено газоснабжение потребителям, которые проживают таким адресам:
- пер. Беспаловский, 8А
- ул. Шевченко, 224
- пер. Остроградский, 4, 4А
- въезд Бристопольский, 34, 3
«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.