В понедельник часть Киевского района будет без газа

В понедельник, 3 августа, специалисты будут проводить некоторые ремонтные работы на газовых сетях в Киевском районе. Из-за это часть жителей будет без голубого топлива, объяснили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим временно будет прекращено газоснабжение потребителям, которые проживают таким адресам:

пер. Беспаловский, 8А

ул. Шевченко, 224

пер. Остроградский, 4, 4А

въезд Бристопольский, 34, 3

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.