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Растет число желающих учиться ядерной физике в Харькове – Бабичев

Общество 09:36   17.08.2026
Оксана Якушко
Растет число желающих учиться ядерной физике в Харькове – Бабичев

Абитуриенты в 2026 году чаще всего подавали заявления на менеджмент, психологию, филологию, в топе были компьютерные науки, киберзащита и инженерные специальности, и неожиданно выросло количество заявлений на ядерную физику, рассказал МГ «Объектив» Анатолий Бабичев, проректор по научно-педагогической работе Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

«Уже, пожалуй, пятый год подряд остается самое большое количество заявлений на психологию. Конечно, в топе менеджмент, международные отношения, право тоже остается, хотя уже не на первых позициях. И зарубежная филология. С одной стороны, жаль, потому что очень хотелось бы, чтобы украинский язык больше изучали. Но нам очень важно уметь общаться с нашими партнерами в других странах. Если говорить о геополитике, продолжении международных отношений, Украине сегодня не хватает дипломатов, есть целые континенты, очень слабо охваченные украинской политикой: это и Латинская Америка, и страны Африки, и Азии. Поэтому Украина очень нуждается в специалистах по иностранным языкам, в частности, испанскому, португальскому, их просто не хватает, подобная ситуация с языками Африки, японским и так далее», — пояснил проректор Каразинского университета.

Среди чрезвычайно востребованных у абитуриентов специальностей были в этом году компьютерные науки и кибербезопасность. Также, по словам Бабичева, абитуриенты подали немало заявок на медицинские специальности, где, кстати, один из самых больших средних конкурсных баллов по университету.

«К сожалению, среди топа нет естественных специальностей в чистом виде. Но я должен отметить, что у нас впервые за много лет есть рост количества заявлений, и мы уже понимаем, что будет еще больше поступающих на физико-технический факультет – на специальности, связанные с ядерной физикой. Мы лидеры в стране, по факту аналогичных специальностей больше нигде нет. Ядерная энергетика, ядерная физика – это новое направление, которое мы уже почти три года внедряем. Мы первые в стране,  лидеры, поднявшие этот пласт, сделали новые образовательные программы, связанные с медицинской физикой, ведь это тоже вопрос безопасности, мы сегодня очень слабы в вопросах диагностики и борьбы с онкозаболеваниями. Весь цивилизованный мир сегодня работает с радиофармпрепаратами, то есть по сути это производство изотопов для лечения и диагностики заболеваний. Мы начали это работать, создали соответствующие образовательные программы и на этом направлении мы видим, что есть плюс в количестве студентов, желающих получить соответствующую специальность», — рассказал Бабичев.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 09:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Абитуриенты в 2026 году чаще всего подавали заявления на менеджмент, психологию, филологию, в топе были компьютерные науки, киберзащита и инженерные специальности. ".