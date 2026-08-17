Зростає кількість охочих навчатися ядерної фізики у Харкові – Бабичев

Абітурієнти у 2026 році найчастіше подавали заяви на менеджмент, психологію, філологію, ще у топі були комп’ютерні науки, кіберзахист та інженерні спеціальності, розповів МГ «Об’єктив» Анатолій Бабічев, проректор із науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

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«Вже, мабуть, п’ятий рік поспіль залишається найбільша кількість заяв на психологію. Звичайно, у топі менеджмент, міжнародні відносини, право теж залишається, хоча вже не на перших позиціях. І іноземна філологія. З одного боку шкода, бо дуже хотілося б, щоб українську мову більше вивчали. Але нам дуже важливо вміти комунікувати з нашими партнерами в інших країнах світу. Якщо говорити про геополітику, продовження міжнародних відносин, Україні сьогодні не вистачає дипломатів, є цілі континенти, які дуже слабо охоплені українською політикою: це і Латинська Америка, і країни Африки, і Азії. Тому, звичайно, Україна дуже потребує фахівців з іноземних мов, зокрема, з іспанської, португальської, їх просто не вистачає, подібна ситуація із мовами Африки, японською і так далі», – пояснив проректор Каразінського університету.

Серед надзвичайно популярних в абітурієнтів спеціальностей комп’ютерні науки та кібербезпека. Також, за словами Бабічева, було чимало заявок на медичні спеціальності, де, до речі, один з найбільших середніх конкурсних балів по університету.

«На жаль, серед топу немає природничих спеціальностей у чистому вигляді. Але я тут повинен відзначити, що у нас вперше за багато років є зростання кількості заяв, і ми вже розуміємо, що буде ще більше вступників на фізико-технічний факультет – на спеціальності, пов’язані з ядерною фізикою. Ми лідери в країні, по факту аналогічних спеціальностей більше ніде немає. Ядерна енергетика, ядерна фізика – це новий напрям, який ми вже майже три роки впроваджуємо. Ми перші в країні й лідери, які підняли цей пласт, зробили нові освітні програми, пов’язані з медичною фізикою, адже це теж питання безпеки, адже ми на сьогодні дуже слабкі в питаннях діагностики та боротьби з онкозахворюванням. Весь цивілізований світ сьогодні працює з радіофармпрепаратами, тобто, по суті, це виробництво ізотопів для лікування і діагностики захворювань. Ми почали це працювати, створили відповідні освітні програми й на цьому напрямку ми бачимо, що є плюс у кількості студентів, які бажають отримати відповідну спеціальність», – докладно розповів Бабічев.