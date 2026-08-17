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Які українські виші залишилися у міжнародних рейтингах під час війни

Суспільство 08:23   17.08.2026
Оксана Якушко
Які українські виші залишилися у міжнародних рейтингах під час війни

Київський національний університет ім. Шевченка, ХНУ ім. Каразіна та Київська політехніка залишилися у топ-1000 найкращих вишів світу, попри війну.

Ми майже не втрачаємо в міжнародних рейтингах, попри те, що знаходимося недалеко від фронту, каже МГ «Об’єктив» Анатолій Бабічев, проректор із науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

«Якщо брати найпрестижніший британський рейтинг QS, ми, Харківський університет, залишаємося сьогодні на другій позиції, одразу після Київського університету ім. Шевченка. Загалом у цьому топ-1000 зараз лише три українські університети залишилися. залишилися: Київський національний університет ім. Шевченка, Харківський національний університет ім. Каразіна і Київська політехніка. Все. Трохи нижче вже за тисячу йде Львівська політехніка, Харківська політехніка, Львівський університет Франка, Києво-Могилянська академія і Сумський державний університет», – розповів СГ «Об’єктив» Анатолій Бабічев.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2026 в 08:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Київський національний університет ім. Шевченка, ХНУ ім. Каразіна та Київська політехніка залишилися у топ-1000 найкращих вишів світу, попри війну.".