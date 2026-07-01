16-летний мотоциклист пострадал в ДТП на Харьковщине

Авария произошла 30 июня около 19:35 в Чугуеве, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что 45-летний водитель автомобиля Toyota допустил столкновение с мотоциклом Mustang под управлением 16-летнего парня. Несовершеннолетний мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован», — рассказали правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Правоохранители призывают несовершеннолетних водителей двухколесного транспорта и их родителей строго соблюдать правила дорожного движения.

«Безопасность на дороге зависит от ответственности каждого, поэтому не пренебрегайте использованием защитной экипировки и шлемов, которые спасают жизнь», — обратились в полиции.