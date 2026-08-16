Дети спасли щенят, которых пытались утопить на Харьковщине (видео)

Трогательное видео спасенных новорожденных щенят опубликовала команда «Спасение животных Харьков».

«Харьковщина. Дети спасли новорожденных щенков из водоема», — подписали видео спасатели животных.

Видео: Спасение животных Харьков

В видеоролике один из участников спасения рассказал, как все происходило.

«Мы гуляли с собакой. Она тянет к воде, а мы слышим, какие-то звуки, какой-то писк. Пошли туда посмотреть, а там пять щенков. Мы их из воды вытащили, принесли домой, выкормили», – рассказал парень.

Щенков юные спасатели забрали к себе домой и кормили молоком вместе с родителями. А на следующий день обратились за помощью к профессионалам. Сейчас малыши в ветклинике, где за ними ухаживают специалисты.