Діти врятували цуценят, яких намагалися втопити на Харківщині (відео)

Зворушливе відео врятованих новонароджених цуценят опублікувала команда “Порятунок тварин Харків”.

“Харківщина. Діти врятували новонароджених цуценят із водойми”, – підписали відео рятувальники тварин.

Відео: Порятунок тварин Харків

У відеоролику один з учасників порятунку розповів, як усе відбувалося.

“Ми гуляли з собакою. Вона тягне до води, а ми слухаємо, якісь звуки, якийсь писк. Пішли туди подивитися, а там п’ять цуценят. Ми їх з води витягнули, принесли додому, вигодували”, – розповів хлопець.

Цуценят юні рятувальники забрали до себе додому та годували молоком разом із батьками. А наступного дня звернулися по допомогу до професіоналів. Нині дитинчата у ветклініці, де їх доглядають фахівці.