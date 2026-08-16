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Діти врятували цуценят, яких намагалися втопити на Харківщині (відео)

Суспільство 21:26   16.08.2026
Оксана Горун
Діти врятували цуценят, яких намагалися втопити на Харківщині (відео) Скриншот/Порятунок тварин Харків

Зворушливе відео врятованих новонароджених цуценят опублікувала команда “Порятунок тварин Харків”.

“Харківщина. Діти врятували новонароджених цуценят із водойми”, – підписали відео рятувальники тварин.

Відео: Порятунок тварин Харків

У відеоролику один з учасників порятунку розповів, як усе відбувалося.

“Ми гуляли з собакою. Вона тягне до води, а ми слухаємо, якісь звуки, якийсь писк. Пішли туди подивитися, а там п’ять цуценят. Ми їх з води витягнули, принесли додому, вигодували”, – розповів хлопець.

Цуценят юні рятувальники забрали до себе додому та годували молоком разом із батьками. А наступного дня звернулися по допомогу до професіоналів. Нині дитинчата у ветклініці, де їх доглядають фахівці.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2026 в 21:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зворушливе відео врятованих новонароджених цуценят опублікувала команда “Порятунок тварин Харків”".