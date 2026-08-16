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Новости Харькова — главное 16 августа: как прошла ночь

Происшествия 07:11   16.08.2026
Оксана Горун
Новости Харькова — главное 16 августа: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:11

Тревожная ночь

Серия воздушных тревог была в Харькове ночью. После отбоя в 23:30 тревогу возобновили в 23:57. Мониторинговые каналы информировали о разведывательном БпЛА, который двигался в сторону Харькова с севера.

Отбой дали в 01:05, но уже в 01:21 сирены завыли снова, предупреждая о беспилотнике неизвестного типа.

Третья тревога была с 02:45 по 04:54. Воздушные силы ВСУ вначале предупредили об угрозе баллистики.

А позже — о беспилотнике, который направлялся в сторону Харькова.

В городе обошлось без «прилетов». По состоянию на 07:11 тревоги нет.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2026 в 07:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".