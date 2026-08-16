Новости Харькова — главное 16 августа: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:11
Тревожная ночь
Серия воздушных тревог была в Харькове ночью. После отбоя в 23:30 тревогу возобновили в 23:57. Мониторинговые каналы информировали о разведывательном БпЛА, который двигался в сторону Харькова с севера.
Отбой дали в 01:05, но уже в 01:21 сирены завыли снова, предупреждая о беспилотнике неизвестного типа.
Третья тревога была с 02:45 по 04:54. Воздушные силы ВСУ вначале предупредили об угрозе баллистики.
А позже — о беспилотнике, который направлялся в сторону Харькова.
В городе обошлось без «прилетов». По состоянию на 07:11 тревоги нет.