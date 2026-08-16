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«Прилеты» под Москвой: утром 16 августа горит самый большой склад Wildberries

Мир 07:37   16.08.2026
Оксана Горун
«Прилеты» под Москвой: утром 16 августа горит самый большой склад Wildberries Фото: Exilenova+

В РФ утро воскресенья, 16 августа, началось в дыму. В Подмосковье одновременно горят два склада Wildberries: в Домодедово и самый большой из существовавших — в Коледино.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил: «В сторону Московского региона летели 600 БпЛА, из них 201 уничтожен в Московском регионе», передают пропагандисты ТАСС. В то же время российское издание ASTRA информирует, что горит самый крупный склад Wildberries — в подмосковном Коледино.

«По кадрам очевидцев OSINT-аналитик ASTRA установил, что горит логистический комплекс Wildberries по адресу: Подольск (городской округ — Ред.), деревня Коледино, Троицкая улица, 20. Площадь склада составляет более 200 000 кв. м. — это крупнейший склад компании», — пишет ASTRA.

Кадры с места публикуют Telegram-каналы.

Видео: Exilenova+

Одновременно сообщают о пожаре на еще одном логистическом комплексе Wildberries — в Домодедово.

Видео: Supernova plus

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2026 в 07:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В РФ утро воскресенья, 16 августа, началось в дыму. В Подмосковье одновременно горят два склада Wildberries: в Домодедово и самый большой из существовавших — в Коледино".