Драка с ТЦК произошла в Харькове — полиция разбирается (видео)

ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщило, что разбирается в конфликте с участием военнослужащих ТЦК, который случился накануне в Новобаварском районе.

«15 августа во время мониторинга открытых источников информации и социальных сетей полицейские отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №3 обнаружили видео с конфликтом, произошедшим во время проведения мобилизационных мероприятий. Выявленную информацию правоохранители зарегистрировали в установленном законом порядке», — проинформировали в отделе коммуникации ГУНП.

По предварительной информации, конфликт, который возник между водителем и военнослужащими РТЦК, перерос в драку. Водитель с места происшествия уехал. В той же локации был и сотрудник полиции, но, по данным ГУНП, в момент драки, он проверял документы у водителя другой машины.

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«Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают участников и очевидцев, а также собирают необходимые материалы для полного и объективного рассмотрения», — отметили в Нацполиции.

Напомним, ранее детский аниматор в Харькове заявил об избиении работниками ТЦК.