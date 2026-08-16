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Бійка з ТЦК сталася в Харкові – поліція розбирається (відео)

Події 18:25   16.08.2026
Оксана Горун
Бійка з ТЦК сталася в Харкові – поліція розбирається (відео)

ГУ Нацполіції в Харківській області повідомило, що розбирається в конфлікті за участю військовослужбовців ТЦК, який стався напередодні в Новобаварському районі.

15 серпня під час моніторингу відкритих джерел інформації та соціальних мереж поліцейські відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 виявили відео з конфліктом, що стався під час проведення мобілізаційних заходів. Виявлену інформацію правоохоронці зареєстрували у встановленому законом порядку“, – поінформували у відділі комунікації ГУНП.

За попередньою інформацією, конфлікт, який виник між водієм та військовослужбовцями РТЦК, переріс у бійку. Водій з місця події поїхав. У тій само локації був і співробітник поліції, але, за даними ГУНП, у момент бійки він перевіряв документи у водія іншої машини.

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“Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, опитують учасників та очевидців, а також збирають необхідні матеріали для повного й об’єктивного розгляду”, – зазначили у Нацполіції.

Нагадаємо, раніше дитячий аніматор у Харкові заявив про побиття працівниками ТЦК.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2026 в 18:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ Нацполіції в Харківській області повідомило, що розбирається в конфлікті за участю військовослужбовців ТЦК, який стався напередодні в Новобаварському районі".